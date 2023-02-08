08.02.2023, 09:45
ОБЗОР | Сравнение цен на пакеты электроснабжения: биржевой, фиксированный и универсальная услуга(2)
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
Независимый портал elektrihind.ee оценил основные пакеты крупнейших в Эстонии продавцов электроэнергии, взяв за основу среднегодовое потребление электроэнергии эстонским домовладением.
Для издания Ärileht сравнение цен провела руководитель сайта Биргит Йыгева. Так как к счету за электричества добавляются и другие платы, то для получения адекватного обзора реальных затрат клиента были учтены и эти побочные расходы.