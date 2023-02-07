Новости Эстонии
07.02.2023, 18:02

Законопроект о льготном налогообложении лекарств против рака отложен. Коалиция его не поддерживает

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Фонд помощи онкологическим больным собирает пожертвования, чтобы страдающие раковыми заболеваниями люди могли позволить себе дорогие лекарства.
Фонд помощи онкологическим больным собирает пожертвования, чтобы страдающие раковыми заболеваниями люди могли позволить себе дорогие лекарства.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

После вчерашнего заседании коалиционного совета стало понятно, что на обсуждение нынешнего состава парламента законопроект, позволяющий снизить ставку налога с оборота на лекарства против рака до 5%, не поступит на второе чтение, пишет издание Eesti Päevaleht.

„Законопроект о внесении поправок в Закон о лекарствах и Закон о налоге с оборота завис, - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Isamaa). - Сложно выносить законопроект на второе чтение, когда никто из партнеров по коалиции его не поддерживает“.

Как уточнил Айвар Кокк, и социал-демокрапты, и реформисты дали понять, что если несмотря на противодействие с их стороны законопроект вынесут на второе чтение, то нынешней коалиции придет конец. Поскольку Центристская партия и Консервативная народная партия Эстонии поддержали законопроект, партия Isamaa, опираясь на их голоса, могла бы отправить законопроект на второе чтение.

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