Законопроект о льготном налогообложении лекарств против рака отложен. Коалиция его не поддерживает

„Законопроект о внесении поправок в Закон о лекарствах и Закон о налоге с оборота завис, - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Isamaa). - Сложно выносить законопроект на второе чтение, когда никто из партнеров по коалиции его не поддерживает“.

Как уточнил Айвар Кокк, и социал-демокрапты, и реформисты дали понять, что если несмотря на противодействие с их стороны законопроект вынесут на второе чтение, то нынешней коалиции придет конец. Поскольку Центристская партия и Консервативная народная партия Эстонии поддержали законопроект, партия Isamaa, опираясь на их голоса, могла бы отправить законопроект на второе чтение.