07.02.2023, 18:02
Законопроект о льготном налогообложении лекарств против рака отложен. Коалиция его не поддерживает(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
После вчерашнего заседании коалиционного совета стало понятно, что на обсуждение нынешнего состава парламента законопроект, позволяющий снизить ставку налога с оборота на лекарства против рака до 5%, не поступит на второе чтение, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Законопроект о внесении поправок в Закон о лекарствах и Закон о налоге с оборота завис, - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Isamaa). - Сложно выносить законопроект на второе чтение, когда никто из партнеров по коалиции его не поддерживает“.