Уик-энд за решеткой: путешествие египтянина из Эстонии в Россию внезапно оборвалось в Нарве из-за медвежьей услуги друга

Субботним днем, 4 февраля, 37-летний гражданин Египта Мохамед прибыл на автобусе на пограничный пункт Нарва-1. Выгрузившись и проследовав к паспортному столу, мужчина через некоторое время обнаружил, что пограничник не торопится возвращать ему паспорт и отпускать обратно в автобус. Исследовав удостоверяющий личность документ, служащий погранохраны обнаружил, что в бельгийском паспорте египтянина нет и намека на правду — документ был полностью сфабрикован. Как оказалось, подделку египтянин получил от друга в России. Согласно действующему в Эстонии законодательству, паспорт является важным удостоверяющим личность документом, а использование подделки — уголовно наказуемым деянием.

В результате уик-энд и начало текущей недели мужчине пришлось вместо России провести в арестном доме. За это время подозреваемый успел прийти к заключению, что в данном случае разумнее заключить соглашение с прокуратурой.

На вчерашнем заседании Вируского уездного суда в ходе договорного производства 37-летний Мохамед был приговорен к 4 месяцам тюрьмы условно, но учитывая, что он пробыл уже 3 дня под арестом, срок сократили до 3 месяцев и 27 дней. Важно тут также и то, что в течение года Мохаммеду лучше не совершать в Эстонии преступления, потому что условный срок в таком случае превратится в реальное тюремное заключение. Впрочем, мужчине выдали также 10-летний запрет на въезд в Эстонию, поэтому совершать в Эстонии что-то противозаконное у египтянина едва ли получится.

Этот субботний случай затронул и кошелек мужчины — теперь путешественнику придется отдать 879 евро и 15 центов в пользу эстонского государства. Помимо паспорта, у египтянина изъяли еще один сфабрикованный бельгийский документ, удостоверяющий личность. Обе подделки в качестве трофеев перекочевали в коллекцию изъятых вещей Идаской префектуры полиции.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать в Тартуском окружном суде в течение 15 дней.