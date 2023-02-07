Уик-энд за решеткой: путешествие египтянина из Эстонии в Россию внезапно оборвалось в Нарве из-за медвежьей услуги друга(6)
В минувшую субботу 37-летнего гражданина Египта задержали на нарвской границе - он ехал в Россию к другу. Вряд ли Мохамед предполагал, что проведет выходные не с товарищем в России, а в эстонском арестном доме. Виной тому стал друг, оказавший египтянину поистине медвежью услугу.
Субботним днем, 4 февраля, 37-летний гражданин Египта Мохамед прибыл на автобусе на пограничный пункт Нарва-1. Выгрузившись и проследовав к паспортному столу, мужчина через некоторое время обнаружил, что пограничник не торопится возвращать ему паспорт и отпускать обратно в автобус. Исследовав удостоверяющий личность документ, служащий погранохраны обнаружил, что в бельгийском паспорте египтянина нет и намека на правду — документ был полностью сфабрикован. Как оказалось, подделку египтянин получил от друга в России. Согласно действующему в Эстонии законодательству, паспорт является важным удостоверяющим личность документом, а использование подделки — уголовно наказуемым деянием.
В результате уик-энд и начало текущей недели мужчине пришлось вместо России провести в арестном доме. За это время подозреваемый успел прийти к заключению, что в данном случае разумнее заключить соглашение с прокуратурой.
На вчерашнем заседании Вируского уездного суда в ходе договорного производства 37-летний Мохамед был приговорен к 4 месяцам тюрьмы условно, но учитывая, что он пробыл уже 3 дня под арестом, срок сократили до 3 месяцев и 27 дней. Важно тут также и то, что в течение года Мохаммеду лучше не совершать в Эстонии преступления, потому что условный срок в таком случае превратится в реальное тюремное заключение. Впрочем, мужчине выдали также 10-летний запрет на въезд в Эстонию, поэтому совершать в Эстонии что-то противозаконное у египтянина едва ли получится.
Этот субботний случай затронул и кошелек мужчины — теперь путешественнику придется отдать 879 евро и 15 центов в пользу эстонского государства. Помимо паспорта, у египтянина изъяли еще один сфабрикованный бельгийский документ, удостоверяющий личность. Обе подделки в качестве трофеев перекочевали в коллекцию изъятых вещей Идаской префектуры полиции.
Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать в Тартуском окружном суде в течение 15 дней.
На заметку: Что считается важным личным документом, за неправомерное использование которого может последовать уголовное преследование?
Это: удостоверение личности (в том числе дигитальное), карта вида на жительство, эстонский паспорт, дипломатический паспорт, служебная книжка моряка, паспорт иностранца, временный документ следования, документ беженца, удостоверение права на управление морским транспортом, удостоверение о возвращении, разрешение на возвращение, проездной документ иностранца, проездной документ международной организации и удостоверение о праве на управление транспортным средством.