07.02.2023, 15:15
У подавших декларацию через интернет есть шанс получить возврат уже до конца февраля(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Декларации о доходах за прошлый год можно подавать с 15 февраля по 2 мая, существенных изменений в процессе декларирования нет. Под под особое внимание Налогово-таможенного департамента (MTA) попали так называемые работники платформ, инвесторы и лица, занимающиеся майнингом криптовалют. Не стоит забывать и свои прошлогодние пожертвования, связанные с помощью Украине. Как и о новшестве для пенсионеров, пишет Maaleht.
Работники, которые получали доход с помощью платформ по оказанию услуг (например, курьеры еды и водители), попали в орбиту внимания MTA еще в предыдущие годы, но начиная с этого администраторы платформ обязаны предоставлять департаменту информацию о действующих на платформе продавцах и поставщиков услуги и их доходах.