У подавших декларацию через интернет есть шанс получить возврат уже до конца февраля

Декларации о доходах за прошлый год можно подавать с 15 февраля по 2 мая, существенных изменений в процессе декларирования нет. Под под особое внимание Налогово-таможенного департамента (MTA) попали так называемые работники платформ, инвесторы и лица, занимающиеся майнингом криптовалют. Не стоит забывать и свои прошлогодние пожертвования, связанные с помощью Украине. Как и о новшестве для пенсионеров, пишет Maaleht.