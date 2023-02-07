Двух пропавших в Силламяэ мальчиков нашли в Нарве

На прошлой неделе в Нарве, закрывая торговый центр, охранник заметил в коридоре двух несовершеннолетних мальчиков, сидевших на полу. Они не смогли объяснить, почему находятся в торговом центре в такое время. Охранник позвонил в полицию и выяснил, что девятилетних мальчиков ищут весь день: они ушли из дома в Силламяэ и не вернулись. Охранник взял мальчиков под свою опеку до прибытия полиции и передал детей стражам порядка.

„Следует поблагодарить охранника, который, закрывая торговый центр, не выгнал детей, а отнесся к ситуации со всей серьезностью и вниманием, и мальчики вернулись домой“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Таллинне на прошлой неделе тоже произошел своеобразный случай: преступника поймали под машиной. В ночь на воскресенье с камеры видеоохраны, установленной на территории предприятия, поступил сигнал тревоги. Специалист по управлению сигналами тревоги заметил, что по территории передвигаются два человека, и отправил на объект патрульные экипажи. Патрулям удалось задержать на территории одного из злоумышленников. Сначала он оказал сопротивление, а потом его нашли под черным BMW. С собой у мужчины была сумка с различными рабочими инструментами: электропилой, отвертками, кусачками и т. д. По словам охранников, задержанный пытался украсть катализатор этого автомобиля.

Задержанного передали полиции, которая зафиксировала происшествие и нашла под машиной рабочие инструменты и сумку второго мужчины, поймать которого не удалось.

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