В пожаре в многоквартирном доме в Ласнамяэ погибли два человека
Сегодня утром, в 06:23 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ подъезд на последнем этаже одного из пятиэтажных жилых домов заполнен дымом. По словам звонившего, звука дымового датчика не было слышно, поэтому установить, откуда именно идет дым, не представлялось возможным.
Прибывшие на место спасатели обнаружили горящую квартиру на четвертом этаже и вынесли оттуда трех мужчин среднего возраста. Одного пострадавшего скорая доставила в больницу. Жизнь двух других, к сожалению, спасти не удалось.
Пожар в жилой комнате был локализован к 06:53, и окончательно ликвидирован к 7 часам.
Руководитель спасательных работ подтвердил, что дымового датчика в квартире не было. По предварительным данным, пожар начался с неосторожного курения. Точная причина устанавливается.
Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Кроме этого, с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях с твердотопливными источниками отопления.
В этом году в пожарах уже погибло 6 человек, четверо из них в Таллинне. В прошлом году в результате пожаров погибли 48 человек.