В пожаре в многоквартирном доме в Ласнамяэ погибли два человека

Прибывшие на место спасатели обнаружили горящую квартиру на четвертом этаже и вынесли оттуда трех мужчин среднего возраста. Одного пострадавшего скорая доставила в больницу. Жизнь двух других, к сожалению, спасти не удалось.

Пожар в жилой комнате был локализован к 06:53, и окончательно ликвидирован к 7 часам.

Руководитель спасательных работ подтвердил, что дымового датчика в квартире не было. По предварительным данным, пожар начался с неосторожного курения. Точная причина устанавливается.

Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Кроме этого, с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях с твердотопливными источниками отопления.



В этом году в пожарах уже погибло 6 человек, четверо из них в Таллинне. В прошлом году в результате пожаров погибли 48 человек.



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