08.02.2023, 12:45
Российский паспорт токсичен, но от него не избавиться. Желающие получить эстонское гражданство попали в ловушку(26)
После начавшейся в Украине войны значительно вырос интерес российских граждан к эстонскому гражданству, но прежде чем получить его, необходимо отказаться от гражданства страны-агрессора, пишет издание Eesti Päevaleht.
Примерно два месяца назад Анна (имя изменено — ред.) обратилась в посольство России с заявлением о выходе из гражданства Российской Федерации, однако она по-прежнему является российской гражданкой. В посольстве Анне сказали, что очередь длинная, и придется ждать, не уточнив, надолго ли может затянуться ожидание. „Российское посольство никогда не торопится“, - сказала Анна.