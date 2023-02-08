Российский паспорт токсичен, но от него не избавиться. Желающие получить эстонское гражданство попали в ловушку

Примерно два месяца назад Анна (имя изменено — ред.) обратилась в посольство России с заявлением о выходе из гражданства Российской Федерации, однако она по-прежнему является российской гражданкой. В посольстве Анне сказали, что очередь длинная, и придется ждать, не уточнив, надолго ли может затянуться ожидание. „Российское посольство никогда не торопится“, - сказала Анна.

В Эстонии Анна живет десять лет. После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Анна поняла, что больше не хочет быть гражданином „российской империи“. „Мне не за чем ехать в Россию. Моя мама умерла шесть лет назад. Больше у меня там никого нет, - сказала Анна. - Российский паспорт токсичен“.