Исследование: родители плохо осведомлены о том, что ВПЧ вызывает рак шейки матки

Проведенный среди родителей опрос показал, что 7% респондентов ничего не знают о ВПЧ, а 49% немного слышали, но считают, что знают слишком мало. Только один из трех опрошенных считает свои знания достаточными. При этом женщины и родители девочек 12-14 лет, которые являются целевой группой для вакцинации против ВПЧ, чувствуют себя несколько более уверенно в этой теме. „В Эстонии девочек прививают от ВПЧ в школах, потому что в будущем это защищает их от рака шейки матки. Поскольку знания о здоровье часто начинаются дома, очень важно повышать осведомленность родителей по этому вопросу“, — сказала Керли Рейнтамм, главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения.

Родителей также спросили, какие виды рака может вызывать ВПЧ. Выяснилось, что большинство из них, почти три четверти, связывают ВПЧ с раком шейки матки, а 13% также связывают его с раком влагалища. „Отрадно видеть, что почти 75% родителей знают, что ВПЧ вызывает рак шейки матки, но менее распространенные виды рака остались на втором плане. На самом деле, ВПЧ также вызывает рак вульвы, влагалища, ануса и полового члена, а в ротовой полости — рак рта и глотки“, — добавила Рейнтамм.

Согласно результатам исследования, только треть людей знают, что ВПЧ распространяется как при половом контакте, так и при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Большинство респондентов знают, что передача вируса происходит половым путем. По словам Рейнтамм, с темой ВПЧ часто связан ложный стыд или осуждение, но на самом деле это очень распространенный вирус. „Большинство из нас, почти 80% населения, хотя бы раз в жизни заражаются ВПЧ, поэтому имеет смысл сделать прививку от этого вируса как можно раньше“, — сказала она.