ГРАФИК | Инфляция продолжает оставаться высокой. Что дорожает больше всего?

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с январем 2022 года на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен продуктов питания и безалкогольных напитков, — от общего повышения индекса они составили треть. Из продуктов питания более всего подорожал сахар (97,2%), мука и крупы (62,1%), соусы (57,1%) и яйца (56,3%). Связанные с жильем изменения цен составили от общего повышения индекса около четверти, транспорт составил от повышения индекса менее десятой части. Бензин был дороже на 10,1% и дизельное топливо — на 25,8%.

В сравнении с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен в январе более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило более 60% от общего повышения цен, а также распродажи одежды и обуви.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен веса и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2022 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.

Помимо изменения индекса потребительских цен по группам товаров в таблице за январь 2023 года представлены как структура расходов, использованная в 2022 году, так и структура расходов, использованная при расчете индекса начиная с января 2023 года, т.е. веса групп товаров.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь

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