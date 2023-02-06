В числе номинантов на звание журналиста года назван наш коллега Роман Старапопов
Жюри Союза медиапредприятий Эстонии определило сегодня имена номинантов на звание журналиста года. Ими стали Марге Угезене (Äripäev), Хольгер Роонемаа (Delfi Media) и ездившие в Украину освещать военные действия Антон Алексеев и Кристьян Свиргсден (ERR), Яанус Пийрсалу (Postimees) и Роман Старапопов (Delfi Media).
Журналист Äripäev Марге Угезене написала много эмоциональных историй об эстонцах, русских и украинцах, а также о точках соприкосновения и столкновений между ними. Она также освещала аферы с кредитно-сберегательными обществами. Она была автором новостей с рынка недвижимости, о давлении крупных бизнесменов на небольшие предприятия и др.
У статей журналиста Delfi Meedia Хольгера Роонемаа имеется международное влияние и вес. Он ведет крупные международные проекты, обучает молодых людей, интересующихся журналистскими расследованиями. У него экстраординарные источники, и его статьи имеют все большее общественное значение.
Так называемая „украинская четверка“ - это признание для всех репортеров, которые были в Украине, но в число номинантов включены Антон Алексеев и Кристьян Свиргсден (ERR), Яанус Пийрсалу (Postimees) и Роман Старапопов (Delfi Media).
Всего редакции представили 11 кандидатов на звание „Журналист года“.
Главный приз Союза медиапредприятий Эстонии „Журналист года-2022“ вручается журналисту за выдающуюся работу за последний год. Сумма приза составляет 5000 евро (нетто). Премию финансируют Delfi Media, Õhtuleht Kirjastus и Äripäev.
Победитель номинации будет объявлен на торжественном мероприятии 17 февраля.
Работой жюри руководила главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо. В состав жюри входили аналитик ERR Марью Химма-Кадакас, главный редактор Lääne Elu Кайре Рейльян, доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Сонвальд, главный редактор Äripäev Меэлис Мандель, главный редактор LõunaLeht Урмас Пайдре, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов и главный редактор Põhjarannik Эрик Гамзеев.