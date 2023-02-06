В числе номинантов на звание журналиста года назван наш коллега Роман Старапопов

Журналист Äripäev Марге Угезене написала много эмоциональных историй об эстонцах, русских и украинцах, а также о точках соприкосновения и столкновений между ними. Она также освещала аферы с кредитно-сберегательными обществами. Она была автором новостей с рынка недвижимости, о давлении крупных бизнесменов на небольшие предприятия и др.

У статей журналиста Delfi Meedia Хольгера Роонемаа имеется международное влияние и вес. Он ведет крупные международные проекты, обучает молодых людей, интересующихся журналистскими расследованиями. У него экстраординарные источники, и его статьи имеют все большее общественное значение.

Так называемая „украинская четверка“ - это признание для всех репортеров, которые были в Украине, но в число номинантов включены Антон Алексеев и Кристьян Свиргсден (ERR), Яанус Пийрсалу (Postimees) и Роман Старапопов (Delfi Media).

Всего редакции представили 11 кандидатов на звание „Журналист года“.

Главный приз Союза медиапредприятий Эстонии „Журналист года-2022“ вручается журналисту за выдающуюся работу за последний год. Сумма приза составляет 5000 евро (нетто). Премию финансируют Delfi Media, Õhtuleht Kirjastus и Äripäev.

Победитель номинации будет объявлен на торжественном мероприятии 17 февраля.

Работой жюри руководила главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо. В состав жюри входили аналитик ERR Марью Химма-Кадакас, главный редактор Lääne Elu Кайре Рейльян, доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Сонвальд, главный редактор Äripäev Меэлис Мандель, главный редактор LõunaLeht Урмас Пайдре, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов и главный редактор Põhjarannik Эрик Гамзеев.