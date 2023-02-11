Экономика
11.02.2023, 17:17

ТАБЛИЦА | Сравнение зарплат в торговых сетях: больше всех платит новичок, известные сети - в конце списка

 
Магазин торговой сети Grossi Toidukaubad
Магазин торговой сети Grossi Toidukaubad
ФОТО: TERJE LEPP | Delfi Meedia

В последнем квартале 2003 года самую высокую зарплату своим работникам заплатил новичок рынка розничной торговли Эстонии, пишет Ärileht.

Среди эстонских сетей розничной торговли конкуренция за работников становится все более острой. Если ранжировать торговые сети по размеру зарплат, то ожидаемо во главе списка будет пришедшая на рынок только в прошлом году компания Lidl, которая с самого начала привлекла работников более высокой зарплатой, чем у конкурентов. В то же время известно, что за более высокую зарплату в Lidl нужно и больше работать. Например, кассиру следует быть готовым, что придется поработать и уборщицей.

Недавно компания Lidl сообщила, что выплатит дополнительно работникам в связи с подорожанием жизни дополнительно 30% от суммы месячной зарплаты. В январе многим работникам магазинов Lidl была повышена зарплата. Насколько выросла зарплата компания Lidl не сообщила.

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