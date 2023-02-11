ТАБЛИЦА | Сравнение зарплат в торговых сетях: больше всех платит новичок, известные сети - в конце списка

Среди эстонских сетей розничной торговли конкуренция за работников становится все более острой. Если ранжировать торговые сети по размеру зарплат, то ожидаемо во главе списка будет пришедшая на рынок только в прошлом году компания Lidl, которая с самого начала привлекла работников более высокой зарплатой, чем у конкурентов. В то же время известно, что за более высокую зарплату в Lidl нужно и больше работать. Например, кассиру следует быть готовым, что придется поработать и уборщицей.