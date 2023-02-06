Ладынская-Кубитс, Таранд, Юлия Балий. Стало известно, кто получит государственные награды в этом году(34)
Сегодня стало известно, кто получит в этом году государственные награды. Всего к наградам представлены 167 человек. Среди них как политики, актеры и музыканты, так и врачи, ученые, представители силовых ведомств.
Например, награду получили детский психолог Тийна Симсон, политики Индрек Саар и Виктория Ладынская-Кубитс, певец Стиг Ряста, архитектор и художник Юри Окас, поэт Ильмар Трулл, руководитель по качеству Центра крови PERH Татьяна Плахова, онколог Регина Роонеэм, руководитель отделения инфекционных заболеваний Клиники ТУ Анне Калласте, член научного совета Пиллерийн Соодла, детский врач Лийз Тооме, журналист Maaleht Рейн Сикк, главный редактор Raadio 4 Юлия Балий.
Из спортсменов отмечены баскетболист Кристьян Кангур, футболист Рагнар Клаван, тренер по художественной гимнастике Лариса Горбунова, тренер по плаванию Сийри Пыллувеэр. Из предпринимателей наград удостоились Олаф Херманн, Вейко Вестимяэ, Ивар Дембровски, Каарель Коткас и другие.
Орден Государственного герба получили, например, эстонские дипломаты в Киеве: посол Каймо Кууск и заместитель руководителя посольства Маргус Геринг. Ордена Орлиного креста удостоен ряд чиновников Департамента полиции и погранохраны, например, майор Ивар Саммал, капитан полиции Жанна Крещенко, руководитель K-komando Ханнес Перк, подполковник Тарво Крууп и другие.
Полный список доступен ЗДЕСЬ.