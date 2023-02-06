Партия реформ оставляет принятие решения по полигону Нурсипалу следующему составу Рийгикогу

„Учитывая, что выборы в Рийгикогу не за горами, а возможные изменения в законе требуют более тщательного анализа, разумно оставить принятие окончательных решений новому составу Рийгикогу и формируемому правительству. Я также не хочу, чтобы Нурсипалу стал объектом политического противостояния перед выборами, потому что развитие гособороны должно быть межпартийным соглашением“, — прокомментировал министр обороны Певкур.

По словам министра обороны, Государственный центр оборонных инвестиций продолжит подготовку необходимых исследований и оценок. „Потребность в полигоне для учений явно существует, и среди политических партий существует понимание этой необходимости, что означает продолжение необходимых шагов эту сторону, но сейчас кажется разумным временем, чтобы сделать перерыв“, - сказал министр.

Проект учебного полигона Нурсипалу является расширением существующего полигона, потребность в котором возникает в связи с развитием 2-й пехотной бригады, расположенной в Южной Эстонии, включая добавление новых систем вооружения, а также учитывая перегруженность центрального полигона, латвийских полигонов и потребность в союзниках.