Новости Эстонии
11.02.2023, 20:13

ВИДЕО | Послушайте, как громко звучат выстрелы и взрывы в Нурсипалу

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Зимний полигон Нурсипалу. Красный флаг означает, что в данный момент проводятся боевые учения и вход в этот район запрещен.
Зимний полигон Нурсипалу. Красный флаг означает, что в данный момент проводятся боевые учения и вход в этот район запрещен.
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Жители Нурсипалу записали видео шума, доносящегося с полигона, пишет Maaleht. Рассказывают эмоциональные истории о том, как шум будит детей в домах и в детских садах, пугает домашних животных. Потряхивает и дома.

Майт Клаассен, проживающий в Ярвере, и Кайдо Парв и Хелика Пунг, жители деревни Каку в волости Рыуге, рассказывают Maaleht, что в последние месяцы шум стал чаще и громче. В подтверждение своих слов они показывают видеофрагмент записи от 25 января, когда взрывы были особенно тревожащими. В течение последней недели обстановка оставалась довольно спокойной, даже в те дни, когда по графику уровень шума в Нурсипалу должен быть высоким.

Соответствуют ли тренировки официальному расписанию?

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