ВИДЕО | Послушайте, как громко звучат выстрелы и взрывы в Нурсипалу

Майт Клаассен, проживающий в Ярвере, и Кайдо Парв и Хелика Пунг, жители деревни Каку в волости Рыуге, рассказывают Maaleht, что в последние месяцы шум стал чаще и громче. В подтверждение своих слов они показывают видеофрагмент записи от 25 января, когда взрывы были особенно тревожащими. В течение последней недели обстановка оставалась довольно спокойной, даже в те дни, когда по графику уровень шума в Нурсипалу должен быть высоким.