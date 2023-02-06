Госсуд: места в детских садах должны быть обеспечены всем детям
В опубликованном сегодня решении Государственный суд обращает внимание, что в Эстонии много самоуправлений, которые не обеспечивают места в детских садах для всех детей, поэтому государству и самоуправлениям приходится сообща искать решения.
Коллегия конституционного надзора Государственного суда отметила, что закон о детских дошкольных учреждениях возлагает на местное самоуправление четкую обязанность обеспечить проживающему в самоуправлении ребенку в возрасте от полутора до семи лет возможность посещать детский сад по желанию родителей. Несмотря на это, многие самоуправления испытывают проблемы с исполнением закона.
Коллегия сослалась на опрос Министерства образования и науки, согласно которому в 2020 году в общей сложности 2141 ребенок в 33 самоуправлениях и городах не мог получить место в детском саду или даже в центре по уходу за детьми к тому времени, к которому пожелали их родители. Нынешнее судебное дело уже третье, в котором Государственный суд подтверждает позицию, что местное самоуправление не имеет права отказать в предоставлении места в детском саду.
Государственный суд подчеркнул, что за доступность дошкольного образования совместную ответственность несут государство и местные самоуправления. Они обязаны найти системное решение проблемы, которое не оставляло бы детей без дошкольного образования, а их родителей — без возможности совмещать работу и семейную жизнь. Нельзя допустить возникновения или сохранения в стране ситуации, при которой доступность государственных услуг во многом зависит от того, в какой мере местное самоуправление, в котором проживает или находится лицо, решает выполнять возложенные на него законом обязанности.
При отсутствии мест местное самоуправление должно создать их
Дошедшее до Государственного суда дело началось с жалобы родителей. Сразу после рождения ребенка они подали заявление в волость Раэ о том, что через полтора года хотят получить место в детском саду. Однако волость заявила, что свободных мест нет. В связи с этим ребенок был вынужден пойти в частный центр по уходу за детьми, большую часть расходов на который оплачивала волость.
Родители подали жалобу в административный суд, чтобы получить место в муниципальном детском учреждении и компенсацию более высоких расходов, связанных с частным учреждением. Административный суд частично удовлетворил жалобу, присудив родителям компенсацию и инициировав процедуру надзора за соответствием конституции в Государственном суде.
Обнародованным сегодня решением Государственный суд признал неконституционным и недействительным предложение в постановлении волостной управы Раэ, согласно которому место в детском саду предоставлялось только при наличии свободных мест.
В коллегии пояснили, что закон возлагает на местное самоуправление обязанность по обеспечению возможности посещения детского сада для всех детей, а если мест нет, то их необходимо создать в достаточном количестве.
Место в детском саду может быть заменено услугой по присмотру за детьми только с сознательного и добровольного согласия родителей. Следует иметь в виду, что требования, предъявляемые к дошкольным учреждениям и центрам по уходу за детьми, существенно различаются: если детский сад должен обеспечивать дошкольное образование на основе государственной программы, то центр по уходу за детьми этого делать не обязан.