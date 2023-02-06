Госсуд: места в детских садах должны быть обеспечены всем детям

Коллегия конституционного надзора Государственного суда отметила, что закон о детских дошкольных учреждениях возлагает на местное самоуправление четкую обязанность обеспечить проживающему в самоуправлении ребенку в возрасте от полутора до семи лет возможность посещать детский сад по желанию родителей. Несмотря на это, многие самоуправления испытывают проблемы с исполнением закона.

Коллегия сослалась на опрос Министерства образования и науки, согласно которому в 2020 году в общей сложности 2141 ребенок в 33 самоуправлениях и ​​городах не мог получить место в детском саду или даже в центре по уходу за детьми к тому времени, к которому пожелали их родители. Нынешнее судебное дело уже третье, в котором Государственный суд подтверждает позицию, что местное самоуправление не имеет права отказать в предоставлении места в детском саду.

Государственный суд подчеркнул, что за доступность дошкольного образования совместную ответственность несут государство и местные самоуправления. Они обязаны найти системное решение проблемы, которое не оставляло бы детей без дошкольного образования, а их родителей — без возможности совмещать работу и семейную жизнь. Нельзя допустить возникновения или сохранения в стране ситуации, при которой доступность государственных услуг во многом зависит от того, в какой мере местное самоуправление, в котором проживает или находится лицо, решает выполнять возложенные на него законом обязанности.

При отсутствии мест местное самоуправление должно создать их

Дошедшее до Государственного суда дело началось с жалобы родителей. Сразу после рождения ребенка они подали заявление в волость Раэ о том, что через полтора года хотят получить место в детском саду. Однако волость заявила, что свободных мест нет. В связи с этим ребенок был вынужден пойти в частный центр по уходу за детьми, большую часть расходов на который оплачивала волость.