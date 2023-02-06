IKEA, Gucci, Chloe и другие. В Таллинне состоится уникальная конференция, объединяющая бизнес и искусство

Как сообщают организаторы, 3 и 4 апреля в Kultuurikatel топ-эксперты бизнеса и художники мирового уровня объединятся для того, чтобы зарядить всех гостей конференции вдохновением и расширить их возможности для предпринимательства, предоставив проверенные инструменты и техники. Чтобы творчество и бизнес могли РАСТИ и ЦВЕСТИ, несмотря ни на что.

Конференция B2B имеет оригинальный формат параллельного действия на трех сценах, где будут выступления от гуру бизнес-сектора, живые представления от известных художников-флористов в сопровождении аудио-визуальной программы и вдохновляющие истории из опыта представителей разных сфер из Украины. Кроме того, конференция В2В - это платформа для интенсивного общения с единомышленниками, обмена контактами и построения связей. В списке участников представители таких компаний и организаций, как Cartier Women Initiative, Gucci, Chloe, IKEA, Petcube, Spend with Ukraine, и художники-флористы Кристиан Ковер, Джон Элсгест и Леся Романюк.

В2В задумана как глобальное мероприятие, которое было бы несправедливо ограничивать географическими и временными рамками. Поэтому предусмотрена возможность онлайн-участия, с гарантированным доступом к материалам конференции на три месяца. Присоединиться и прочувствовать атмосферу В2В можно из любой точки мира. Всё что для этого нужно - интернет-соединение.