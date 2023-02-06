IKEA, Gucci, Chloe и другие. В Таллинне состоится уникальная конференция, объединяющая бизнес и искусство
В Таллинне в первый раз пройдет уникальная конференция BRAVE 2 BLOOM, объединяющая бизнес и искусство, и представляющая новый взгляд на образ украинцев в Европе.
Как сообщают организаторы, 3 и 4 апреля в Kultuurikatel топ-эксперты бизнеса и художники мирового уровня объединятся для того, чтобы зарядить всех гостей конференции вдохновением и расширить их возможности для предпринимательства, предоставив проверенные инструменты и техники. Чтобы творчество и бизнес могли РАСТИ и ЦВЕСТИ, несмотря ни на что.
Конференция B2B имеет оригинальный формат параллельного действия на трех сценах, где будут выступления от гуру бизнес-сектора, живые представления от известных художников-флористов в сопровождении аудио-визуальной программы и вдохновляющие истории из опыта представителей разных сфер из Украины. Кроме того, конференция В2В - это платформа для интенсивного общения с единомышленниками, обмена контактами и построения связей. В списке участников представители таких компаний и организаций, как Cartier Women Initiative, Gucci, Chloe, IKEA, Petcube, Spend with Ukraine, и художники-флористы Кристиан Ковер, Джон Элсгест и Леся Романюк.
В2В задумана как глобальное мероприятие, которое было бы несправедливо ограничивать географическими и временными рамками. Поэтому предусмотрена возможность онлайн-участия, с гарантированным доступом к материалам конференции на три месяца. Присоединиться и прочувствовать атмосферу В2В можно из любой точки мира. Всё что для этого нужно - интернет-соединение.
На первый взгляд, симбиоз бизнеса и искусства может показаться сомнительным, но В2В наоборот, видит в нем обоюдную пользу: им есть чему поучиться друг у друга. Особенно во времена кардинальных изменений, с которыми сейчас сталкивается мир. „Бизнес нуждается в творчестве и вдохновении. Искусство нуждается в структуре и технологии. И обе эти сферы стремятся к росту и „пышному цветению“. Поэтому B2B собирает под одной крышей бизнес-экспертов и художников, которые делятся идеями о том, как оптимизировать свой бизнес и противостоять трудностям, — говорит Кристина Дидух, автор B2B. — На В2В вы получите знания и вдохновение, но самое главное, по окончанию конференции у вас в руках будет работающий план — план роста вашей компании и вашего бренда, план вашего личного роста и „цветения“„.
Наряду со всем своим драйвом и красотой, B2B ставит перед собой более высокие цели и фокусируется на экологической и социальной ответственности, гендерном равенстве, поощрении предпринимательства среди женщин и устойчивых бизнес-моделях. B2B инициирован украинским предпринимателем, с мыслями о восстановлении Украины и поддержке украинского народа.
Именно поэтому B2B предусмотрел особые условия участия для украинцев: если у вас есть желание и потребность посетить B2B, но вы не можете это себе позволить - напишите мотивационное письмо на сайте конференции, и организаторы найдут решение предоставить вам билет бесплатно. А те, кто разделяет цели В2В и также поддерживает Украину, могут внести свой вклад, чтобы предоставить билет тому, кто в нем нуждается.
Организатор и автор В2ВКристина Дидух - предприниматель, кризис-менеджер, консультант, ментор Board Business. Основатель самой технологичной цветочной компании Украины - LYSTVA и первого в Украине специализированного центра компетенций для флористов 358 FLOWER BASE. Писатель, э-резидент Эстонии и активный волонтер.
Партнеры конференции: UNDP, Enterprise Estonia.
Больше информации можно найти на сайте конференции ЗДЕСЬ.