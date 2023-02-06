ВИДЕООПРОС В НАРВЕ | „Хотел бы выучить эстонский язык, но мне уже поздно“

Жители Нарвы полагают, что в будущем доля эстонского языка в их городе возрастет. Уже сейчас знание государственного языка является большим преимуществом для соискателя. При прочих равных условиях скорее выберут того, кто владеет эстонским языком, полагает нарвитянин: „На него в будущем не потребуется тратить деньги, чтобы обучить эстонскому языку“.