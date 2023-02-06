06.02.2023, 13:20
ВИДЕООПРОС В НАРВЕ | „Хотел бы выучить эстонский язык, но мне уже поздно“(3)
По данным бюро регистрации народонаселения и семейного состояния, в Нарве проживает 84% русских от общего числа всех горожан. Разумеется, основным языком общения является русский. Однако нарвитяне отмечают, что тенденция идет в сторону эстонизации.
Жители Нарвы полагают, что в будущем доля эстонского языка в их городе возрастет. Уже сейчас знание государственного языка является большим преимуществом для соискателя. При прочих равных условиях скорее выберут того, кто владеет эстонским языком, полагает нарвитянин: „На него в будущем не потребуется тратить деньги, чтобы обучить эстонскому языку“.
Как часто нарвитяне используют эстонский язык и насколько хорошо они им владеют, подробнее - в видео.