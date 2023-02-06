Новости Эстонии
06.02.2023, 13:20

ВИДЕООПРОС В НАРВЕ | „Хотел бы выучить эстонский язык, но мне уже поздно“

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По данным бюро регистрации народонаселения и семейного состояния, в Нарве проживает 84% русских от общего числа всех горожан. Разумеется, основным языком общения является русский. Однако нарвитяне отмечают, что тенденция идет в сторону эстонизации.

Жители Нарвы полагают, что в будущем доля эстонского языка в их городе возрастет. Уже сейчас знание государственного языка является большим преимуществом для соискателя. При прочих равных условиях скорее выберут того, кто владеет эстонским языком, полагает нарвитянин: „На него в будущем не потребуется тратить деньги, чтобы обучить эстонскому языку“.

Как часто нарвитяне используют эстонский язык и насколько хорошо они им владеют, подробнее - в видео.

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