ФОТО | Аттракцион неслыханной щедрости: продавцы топлива снова снизили цены

По словам эксперта в сфере экономики Райво Варе, в этом году цены на топливо могут падать, но лишь временно. Если экономический спад продолжится и цены на международном рынке нефти останутся на том же уровне, что сейчас, или немного снизятся, то вскоре нас опять будет ждать рост наряду с ценами на газ. Исполнительный директор союза топливных фирм Март Раамат также предупреждал, что санкции против России могут привести к новому повышению цен на заправочных станциях.