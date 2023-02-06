ФОТО | Аттракцион неслыханной щедрости: продавцы топлива снова снизили цены(4)
В последний день января продавцы топлива снизили цены, а сегодня сделали это снова.
31 января 95-й бензин стоил 1,759 евро за литр, а сегодня его стоимость снизилась до 1,729 евро. Стоимость 98-го бензина снизилась с 1,809 евро до 1,779 евро.
„Аттракцион неслыханной щедрости“ коснулся и дизеля, который подешевел с 1,759 евро за литр до 1,699 евро.
По словам эксперта в сфере экономики Райво Варе, в этом году цены на топливо могут падать, но лишь временно. Если экономический спад продолжится и цены на международном рынке нефти останутся на том же уровне, что сейчас, или немного снизятся, то вскоре нас опять будет ждать рост наряду с ценами на газ. Исполнительный директор союза топливных фирм Март Раамат также предупреждал, что санкции против России могут привести к новому повышению цен на заправочных станциях.