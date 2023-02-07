Важно! Перед подачей налоговой декларации проверьте срок действия документов и наличие ПИН-кодов

„С подачей налоговой декларации спешить ни к чему, это можно сделать до 2 мая,“ - сказала руководитель по услугам э-бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Касе. „Однако чтобы ко времени подачи декларации у Вас были действительные документы и ПИН-коды, их следует проверить уже сейчас и при необходимости обновить.“



Если срок действия ID-карты истек, следует ходатайствовать о выдаче нового документа в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны www.politsei.ee/ru/samoobsluzhivanie. „Если у человека есть соответствующее требованиям фото, образец подписи и отпечатки пальцев, то подача ходатайства в среде самообслуживания занимает считанные минуты. Если фото, подписи и отпечатков пальцев нет, можно прийти в зал бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны и воспользоваться там дигикиоском. Для пользования дигикиоском не нужно бронировать время; после совершения необходимых действий можно продолжить подачу ходатайства в среде самообслуживания,“ - пояснила владелец услуги бюро идентичности и статуса Марит Абрам.

Абрам добавила, что если ИД-карта действительна, но ПИН-коды утеряны, то в электронную среду Налогово-таможенного департамента можно войти также с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. „Если эти возможности аутентификации имеются, стоит воспользоваться ими, потому что для получения ИД-карты и новых ПИН-кодов нужно прийти в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, а для получения новых кодов уплатить госполшину в размере 5 евро,“ - добавила Абрам.