Важно! Перед подачей налоговой декларации проверьте срок действия документов и наличие ПИН-кодов
Департамент полиции и пограничной охраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей налоговой декларации следует проверить срок действия документов и наличие ПИН-кодов.
„С подачей налоговой декларации спешить ни к чему, это можно сделать до 2 мая,“ - сказала руководитель по услугам э-бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Касе. „Однако чтобы ко времени подачи декларации у Вас были действительные документы и ПИН-коды, их следует проверить уже сейчас и при необходимости обновить.“
Если срок действия ID-карты истек, следует ходатайствовать о выдаче нового документа в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны www.politsei.ee/ru/samoobsluzhivanie. „Если у человека есть соответствующее требованиям фото, образец подписи и отпечатки пальцев, то подача ходатайства в среде самообслуживания занимает считанные минуты. Если фото, подписи и отпечатков пальцев нет, можно прийти в зал бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны и воспользоваться там дигикиоском. Для пользования дигикиоском не нужно бронировать время; после совершения необходимых действий можно продолжить подачу ходатайства в среде самообслуживания,“ - пояснила владелец услуги бюро идентичности и статуса Марит Абрам.
Абрам добавила, что если ИД-карта действительна, но ПИН-коды утеряны, то в электронную среду Налогово-таможенного департамента можно войти также с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. „Если эти возможности аутентификации имеются, стоит воспользоваться ими, потому что для получения ИД-карты и новых ПИН-кодов нужно прийти в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, а для получения новых кодов уплатить госполшину в размере 5 евро,“ - добавила Абрам.
Руководитель отдела eID Департамента государственной инфосистемы Мартин Ламбинг подчеркнул, что кроме действительных документов и ПИН-кодов для вхождения в среду э-услуг необходимы также безопасные и работающие технические устройства и системы.
„Для подачи как электронной налоговой декларации, так и для участия в начинающихся в конце месяца электронных выборов Рийгикогу рекомендуется использовать новейшую версию ID-программного обеспечения, которую можно скачать на сайте ИД-карты https://www.id.ee/ru/. Стоит также проверить антивирусную защиту своего компьютера и установить последнюю версию,“ - пояснил Ламбинг.
Налоговую декларацию за 2022 год удобнее и проще всего подать в среде e-MTA, для вхождения в которую необходимо иметь действительную ИД-карту, Smart-ID или Mobiil-ID, а также действительные ПИН-коды. Пользователи e-ID стран-членов ЕС могут войти в среду e-MTA при наличии соответствующего требованиям e-ID.