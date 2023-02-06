ВИДЕО | Тынис Лукас и Министерство образования ответили на вопросы о переходе на эстонский язык обучения

Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что, согласно Конституции, государство должно обеспечить образование на эстонском языке для всех жителей Эстонии, и государство не отступит от своей задачи.

„Переход на полноценное обучение на эстонском языке стал самым важным и перспективным решением нынешнего правительства! Теперь ясно, что переход обязательно состоится“, - сказал Лукас. „Для этого существует долгосрочный план, как в плане действий, так и в плане финансирования, и министерство сотрудничает с муниципальными властями и школами. Наша общая цель состоит в том, чтобы дети и молодежь овладели эстонским языком в раннем возрасте, чтобы они могли беспрепятственно продолжать обучение на всех уровнях образования и преуспеть на рынке труда“.



11 января министерство призвало родителей и самих учащихся задать свои вопросы о том, что их больше всего интересует в связи с переходом на обучение на эстонском языке.

В течение недели на сайте министерства было задано почти сто вопросов. Родители спрашивали, как именно будет происходить переход по классам и годам, какую поддержку получат дети и родители, как переход отразится на учениках с особыми образовательными потребностями, а также смогут ли дети изучать родной язык и культуру. Родителей также волновал вопрос о наличии учителей с необходимым уровнем владения эстонским языком и о подготовке новых учебных материалов.

В ходе почти 30-минутного видео на вопросы ответили министр Тынис Лукас, руководитель отдела языковой политики в сфере общего и профессионального образования Ингар Дуболазов, и главный эксперт Анне Эндъярв. Видео на эстонском языке сопровождается субтитрами на русском языке.



Переход на эстонский язык в качестве языка обучения начнется в детских садах, первых и четвертых классах в 2024-м году и завершится в основных школах к началу 2029/2030 учебного года.

В гимназиях и профессиональных учебных заведениях доля других языков в обучении может составлять до 40 процентов от общего объема обучения до 2029/2030 учебного года. Школа обязана обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10 классе не позднее 2030/2031 года, в 11 классе не позднее 2031/2032 года, и в 12 классе - к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.



Многие вопросы с ответами на тему перехода можно найти на сайте министерства.