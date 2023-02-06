Хорошие новости! Вакцину от гриппа могут бесплатно получить все желающие(4)
На основе внеочередного решения Кассы здоровья начиная с 6 февраля все желающие смогут бесплатно сделать прививку от гриппа, данная мера действует пока не кончатся запасы вакцины. На данный момент доступно около 30 000 доз вакцины, которые мы можем предложить самым быстрым желающим.
3 февраля правление Кассы здоровья вынесло внеочередное решение, по которому начиная с 6 февраля бесплатная вакцина от гриппа будет доступна всем желающим.
„В связи с наличием запаса вакцины на складах мы можем предложить бесплатную вакцинацию всем желающим. Получить бесплатную прививку от гриппа можно во всех пунктах вакцинации Кассы здоровья пока не закончится запас вакцины“, - подтвердила руководитель услуги вакцинации Кассы здоровья Ханна Яаэ. В течение нынешнего сезона гриппа было сделано уже около 90 000 доз вакцины.
Где можно получить бесплатную вакцину?
Быстрее и удобнее всего вакцину от гриппа можно получить в одной из множества аптек по всей Эстонии. Для вакцинации необходима предварительная регистрация, которую можно оформить в интернете, по телефону или при необходимости непосредственно в самих аптеках.
Получить вакцину от гриппа можно и у своего семейного врача, а также во многих крупных больницах и во множестве частных клиник. Например, кабинеты вакцинации есть в медицинских центрах Confido (телефон регистратуры 1330), Qvalitas (телефон регистратуры 605 1500) и Hoole Tervishoiuteenused (2й этаж торгового центра Ülemiste). Желательна предварительная регистрация.
Распространяется вирус гриппа типа „B“
За прошедшие две недели было зарегистрировано более тысячи случаев заражения гриппом. Департамент здоровья оценивает интенсивность заражений как среднюю, но распространение вируса оценивается как обширное.
Семейный врач Пирет Роспу признаёт, что от гриппа всё ещё необходимо вакцинироваться, ведь грипп является тяжёлым заболеванием, которое может достаточно активно распространяться и весной. „Прошлогодняя волна гриппа была необычно долгой и последнии случаи заражения случались даже в июне. Как будет развиваться распространение гриппа в этом сезоне всё ещё сложно предсказать, грипп может вести себя необычно, поэтому лучше всего быть привитым“, - добавила семейный врач.
„На данный момент распространяются вирусы гриппа типа „B“. Хотя вирус гриппа типа „B“ может и не привести к серьёзному увеличению заболеваний среди населения, удобной средой размножения для вируса всегда являются закрытые коллективы, например школы. Поэтому в дальнейшем мы можем увидеть вспышки вируса внутри отдельных учреждений“, - подтвердила главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.
По данным Департамента здоровья за последние две недели из-за гриппа было госпитализировано 85 человек. С начала сезона заболевания из-за гриппа в общем было госпитализировано 832 человека, из них 71% были люди старше 50 лет. Статистика Департамента здоровья показывает, что в этом сезоне из-за гриппа умерло 14 человек в возрасте от 33 до 91, которые принадлежали к группам риска.