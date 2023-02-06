Хорошие новости! Вакцину от гриппа могут бесплатно получить все желающие

3 февраля правление Кассы здоровья вынесло внеочередное решение, по которому начиная с 6 февраля бесплатная вакцина от гриппа будет доступна всем желающим.

„В связи с наличием запаса вакцины на складах мы можем предложить бесплатную вакцинацию всем желающим. Получить бесплатную прививку от гриппа можно во всех пунктах вакцинации Кассы здоровья пока не закончится запас вакцины“, - подтвердила руководитель услуги вакцинации Кассы здоровья Ханна Яаэ. В течение нынешнего сезона гриппа было сделано уже около 90 000 доз вакцины.

Где можно получить бесплатную вакцину?

Быстрее и удобнее всего вакцину от гриппа можно получить в одной из множества аптек по всей Эстонии. Для вакцинации необходима предварительная регистрация, которую можно оформить в интернете, по телефону или при необходимости непосредственно в самих аптеках.

Получить вакцину от гриппа можно и у своего семейного врача, а также во многих крупных больницах и во множестве частных клиник. Например, кабинеты вакцинации есть в медицинских центрах Confido (телефон регистратуры 1330), Qvalitas (телефон регистратуры 605 1500) и Hoole Tervishoiuteenused (2й этаж торгового центра Ülemiste). Желательна предварительная регистрация.

Распространяется вирус гриппа типа „B“

За прошедшие две недели было зарегистрировано более тысячи случаев заражения гриппом. Департамент здоровья оценивает интенсивность заражений как среднюю, но распространение вируса оценивается как обширное.

Семейный врач Пирет Роспу признаёт, что от гриппа всё ещё необходимо вакцинироваться, ведь грипп является тяжёлым заболеванием, которое может достаточно активно распространяться и весной. „Прошлогодняя волна гриппа была необычно долгой и последнии случаи заражения случались даже в июне. Как будет развиваться распространение гриппа в этом сезоне всё ещё сложно предсказать, грипп может вести себя необычно, поэтому лучше всего быть привитым“, - добавила семейный врач.