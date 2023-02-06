Плохие результаты: объемы промышленного производства сокращались начиная еще с июня

„Начало 2022 года для обрабатывающей промышленности было хорошим: лучшим месяцем был март, тогда объем производства обрабатывающей промышленности за год вырос на 6,7%“, — сказала аналитик Департамента статистики Хелле Бундер. „Начиная с июня можно было наблюдать сокращение объемов обрабатывающей промышленности. Самым слабым месяцем года стал ноябрь, когда объемы сократились на 13,1%“, — добавила Хелле Бундер.

Из 23 отраслей обрабатывающей промышленности в прошлом году объемы сократились у более половины. Среди наиболее весомых отраслей выросли производство компьютеров и электронного оборудования (10,3%) и производство электрооборудования (4,8%). Производство сланцевого масла и производство продуктов питания остались почти на том же уровне. Среди наиболее весомых промышленных отраслей сокращение было в сфере обработки древесины (на 7,6%), в производстве изделий из металла (5,2%) и мебели (10,1%).

В 2022 году на внешнем рынке было продано 67,4% общего объема продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с предыдущим годом согласно календарно скорректированным данным экспорт увеличился в текущих ценах на 18,1%, а продажа на внутреннем рынке выросла на 17,1%.

В декабре объем промышленной продукции сократился по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 11,6% и в обрабатывающей промышленности — на 11,5%. В сфере энергетики производство электроэнергии в декабре количественно (MВтч) сократилось на 16,2%, а производство тепла — на 10,7%.

Согласно сезонно откорректированным данным в декабре по сравнению с ноябрем объемы продукции в промышленности выросли на 2,1%, а в обрабатывающей промышленности — на 3,0%.

Промышленность – крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.