06.02.2023, 21:45
ЭКСПЕРИМЕНТ | С помощью Telegram в Эстонии можно купить наркотики, а также устроиться на работу наркокурьером(38)
В Эстонии резко возросло число смертей от передозировки
„Если продавец честен, координаты придут в течение пары часов, можно идти получать посылку, и все“, — объясняет Сандер, насколько легко купить наркотики с помощью приложения Telegram, пишет „Эстонский экспресс“.
На улице дождливо и ветрено. Если бы уличные фонари погасли, мы бы стояли в кромешной тьме. Уже семь часов вечера, люди движутся с работы домой или на тренировку. „Я ищу такую маленькую коробочку“, — говорит Сандер, который приехал за ней в парк Мустамяэ.