Торговые сети: рост цен сильнее всего ударил по русскоязычным покупателям

В декабре сотрудники торговой сети Prisma опросили 3000 своих покупателей и выяснили, что 64% из них уже изменили свои потребительские привычки: стали выбирать что подешевле и отказываться от многих покупок. В самом стесненном положении оказались русскоязычные жители страны.

„В результате опроса выяснилось, что больше всех финансовые трудности испытывают жители Ида-Вирумаа, особенно - пожилые люди, а в Таллинне - жители Ласнамяэ“, - сказал глава отдела закупок Prisma Каймо Нийтару.

Финансовые трудности людей сказываются на выручке магазинов: в декабре объемы розничной торговли в Эстонии снизились на 7% по сравнению с показателем 2021 года, однако отделы промтоваров скачок цен затронул в меньшей степени.