Новости Эстонии
05.02.2023, 20:13

На следующей неделе в Эстонии потеплеет

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ФОТО: Aimur Kytt | Shutterstock

Похолодание на следующей неделе сменится потеплением, когда со вторника температура воздуха поднимется чуть выше нуля, пишет rus.err.ee.

В понедельник ожидается небольшая минусовая температура, и в ночь на вторник также будет холодно, но затем термометры будут показывать температуру чуть выше нуля.

Осадки на следующую неделю прогнозируются небольшие: в понедельник местами небольшой снег, во вторник сухо, в среду местами снег, мокрый снег и дождь, а в четверг снова без осадков.

Ветер на следующей неделе в основном будем умеренным, за исключением четверга, когда порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

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