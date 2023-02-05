На следующей неделе в Эстонии потеплеет

В понедельник ожидается небольшая минусовая температура, и в ночь на вторник также будет холодно, но затем термометры будут показывать температуру чуть выше нуля.

Осадки на следующую неделю прогнозируются небольшие: в понедельник местами небольшой снег, во вторник сухо, в среду местами снег, мокрый снег и дождь, а в четверг снова без осадков.

Ветер на следующей неделе в основном будем умеренным, за исключением четверга, когда порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.