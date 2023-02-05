05.02.2023, 16:46
Coop Pank отказался выплатить проценты вкладчику. Департамент защиты прав потребителей обязал банк сделать это
ФОТО: | Delfi Meedia
Coop Pank не выплатил клиенту проценты с суммы вклада, и тот обратился в комиссию по потребительским спорам. На прошлой неделе комиссия приняла решение о том, что банк все же должен выплатить клиенту проценты, пишет издание Ärileht.
В декабре 2018 года Coop Pank и несовершеннолетний клиент (которого представлял родитель) заключили договор о детском вкладе. Банк перевел на вклад от себя 50 евро стартового капитала, в тот же день родитель сделал взнос на сберегательный счет в размере 50 евро. В течение следующих полутора лет родитель вносил деньги на счет, общая сумма взносов составила 235 евро. По состоянию на 1 мая 2022 года остаток на счете составил 338,79 евро, из этой суммы 17,21 евро — проценты.