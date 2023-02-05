Coop Pank отказался выплатить проценты вкладчику. Департамент защиты прав потребителей обязал банк сделать это

В декабре 2018 года Coop Pank и несовершеннолетний клиент (которого представлял родитель) заключили договор о детском вкладе. Банк перевел на вклад от себя 50 евро стартового капитала, в тот же день родитель сделал взнос на сберегательный счет в размере 50 евро. В течение следующих полутора лет родитель вносил деньги на счет, общая сумма взносов составила 235 евро. По состоянию на 1 мая 2022 года остаток на счете составил 338,79 евро, из этой суммы 17,21 евро — проценты.

Однако в июне 2021 года банк сообщил о том, что процентная ставка детского вклада изменилась: если до этого процентная ставка была изменяющейся, то теперь она составляла 1,5 процента в год. В мае 2022 года родитель обратился в банк с просьбой закрыть детский счет и перечислить деньги на его счет в другом банке. Банк перевел 285 евро, что соответствовало внесенной на сберегательный счет сумме.