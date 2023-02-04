04.02.2023, 16:32
ГАЛЕРЕЯ | В старом парке на Сааремаа сделана редкая находка(1)
ФОТО: | Erakogu
На Сааремаа в старом парке в ходе плановых работ арборист (специалист по уходу за деревьями) Хейки Хансо обнаружил пустотелое дерево, внутри которого находился улей.
„Редко доводится увидеть такой красиво построенный пчелиный дом. Зимой там никого, конечно, нет, это проект прошлого года“, - говорит Хансо.
Находку Хансо сделал в старом парке, где хозяин строил новый дом. Эта конкретная ветвь липы росла под углом 50 градусов к дому, и ее пришлось спилить.
„Жаль такое удалять, потому что в смысле природного разнообразия пустотелые деревья очень интересны. Много раз находил там ульи, но там могут жить и летучие мыши, шершни, филины“, - говорит Хансо.