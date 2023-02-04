ГАЛЕРЕЯ | В старом парке на Сааремаа сделана редкая находка

„Редко доводится увидеть такой красиво построенный пчелиный дом. Зимой там никого, конечно, нет, это проект прошлого года“, - говорит Хансо.

Находку Хансо сделал в старом парке, где хозяин строил новый дом. Эта конкретная ветвь липы росла под углом 50 градусов к дому, и ее пришлось спилить.

„Жаль такое удалять, потому что в смысле природного разнообразия пустотелые деревья очень интересны. Много раз находил там ульи, но там могут жить и летучие мыши, шершни, филины“, - говорит Хансо.