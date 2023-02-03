Руководитель Tele2 Eesti уезжает из Эстонии и меняет работу

„Мне посчастливилось работать в Tele2 Eesti почти пять лет – и это самый продолжительный период работы на одном месте в моем послужном списке. Настало время принять новый вызов. Считаю очень важным, что нашей замечательной команде удалось переломить те негативные тренды, с которыми я столкнулся, когда пришел сюда в 2018 году, как то: сокращение клиентской базы, ухудшение соотношения доходы-расходы и снижение удовлетворенности клиентов. Мы достигли все поставленные экономические цели, и уже нескольких лет предоставляем клиентам наилучшее обслуживание“, – заявил Крис Роббинс.

Крис Роббинс – канадец с двадцатилетним стажем работы на руководящих должностях в секторе телекоммуникаций. Ему довелось работать как в Северной Америке, так и на европейском континенте. До прихода в Tele2 Eesti Крис Роббинс руководил деятельностью оператора Bite в Литве, был директором по продажам и обслуживанию клиентов в канадском Wind Mobile и отвечал за маркетинг в чешском Vodafone. После завершения всех дел на посту исполнительного директора Tele2 Eesti Крис Роббинс уедет из Эстонии и приступит к работе на предприятии международного масштаба, которое действует в странах всей Европы и Ближнего Востока.

Свои обязанности в Tele2 Крис Роббинс намерен исполнять до второго квартала нынешнего года. За это время Группа Tele2 постарается найти для эстонского предприятия нового руководителя. „У меня накопилось много добрых слов в адрес эстонского общества, культуры и жителей Эстонии – я буду обязательно рассказывать об этом своим друзьям и в сетях по всему миру. О многом, разумеется, я буду скучать, и в первую очередь о той замечательной и сильной команде клиентского обслуживания, которая сложилась у нас в Tele2“, – сказал в заключение Крис Роббинс.

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