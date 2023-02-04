Правила взыскания алиментов ужесточились. Специалист Министерства юстиции отвечает на пять важных вопросов
С 1 января ужесточились правила востребования алиментов. На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает советник отдела судебных исполнителей Александр Логусов.
1. С 1 января ужесточились правила востребования алиментов. Что это значит для детей, которым должны алименты? И тех родителей, которые должны платить алименты?
Одно важное изменение заключается в том, что закон уточняет, когда можно применять специальные меры, а когда – нет. То есть установлены более четкие правила и предпосылки к обыску дома должника, его опрашиванию, аресту его дохода, приостановлению его транспортного средства и прав, ограничению действия документов и т. д. В то же время все эти меры можно применять только при востребовании периодических алиментов.
Второе важное изменение: если должник не платит, теперь судебный исполнитель может незамедлительно вмешаться и начать применять жесткие меры, предусмотренные законом. Ведь у судебного исполнителя в таких делах – важная роль: контролировать своевременное поступление алиментов и при необходимости сразу же вмешиваться, чтобы обеспечить несовершеннолетним детям ежемесячное содержание. Как результат, улучшится доступность услуги принудительного взыскания алиментов по всей Эстонии и вырастет вероятность получить от должника по алиментам необходимые для жизни средства как можно скорее, в лучшем случае – еще в течение текущего месяца, как то и предусматривает Закон о семье.
Также частично изменится модель финансирования востребования алиментов. Обычно все расходы по востребованию несет должник. Если же с него не удается получить нужные средства, то государство начинает частично оплачивать расходы на принудительное взыскание алиментов в рамках исполнительных производств. Деньги выплачивают раз в год задним числом – за выполненную судебным исполнителем работу в течение предыдущего года. Цель этого – обеспечить, чтобы исполнение требований по алиментам для детей происходило в установленном порядке и эффективно. Те деньги, которые заплатило государство, будут востребовать с должника в рамках того же исполнительного производства, и их добавят к остальным требованиям, но взимать их будут после того, как все требования детей будут удовлетворены. Расчет производит и интересы взыскателя представляет Налогово-таможенный департамент. Но это, опять-таки, касается только исполнительных производств по востребованию текущих алиментов.
Влияние этих изменений затронет прямо или косвенно всех должников по алиментам и всех взыскателей. В том числе – тех, кого еще не затрагивает исполнительное производство.
2. Как будет происходит опрос должника и обыск его дома?
Если должник в ходе исполнительного производства не платит текущие алименты, то судебному исполнителю приходится регулярно его опрашивать и обыскивать помещения, находящиеся в его владении. Как будет происходить процедура опроса в деталях – судебный исполнитель может решать сам. В ходе опроса он должен выяснить, почему должник по алиментам не выполняет свои обязанности по содержанию детей, какие у него доходы и как он планирует выплачивать своим детям текущие алименты, а также ликвидировать задолженность по содержанию. Для этого судебный исполнитель должен опрашивать должника минимум раз в два месяца – начиная с последнего востребования алиментов. А если востребовать алименты не удалось – то начиная с последнего контакта с должником. И следует предпочитать прямой контакт при опросе должника.
Как будет происходить обыск – тоже решает судебный исполнитель. Закон гласит, что судебный исполнитель обыскивает помещения и недвижимость (землю), которые находятся во владении должника, минимум каждый год – начиная с последнего востребования алиментов. Если же алименты получить не удалось – то отсчет срока идет с последнего обыска. Если должник не согласен с обыском, то это можно сделать по разрешению суда и без его согласия. Если же судебному исполнителю мешают, то он может вызвать для сопровождения полицию.
При реализации обеих мер важно, чтобы должник чувствовал постоянное давление на него и необходимость платить алименты.
3. Если второй родитель не платит алименты годами, в том числе – и текущее содержание на детей, и годами судебный исполнитель ничего не может с этим уклонением поделать, может ли он применить эти спецмеры?
Пока судебному исполнителю подано на востребование дело об уплате текущих алиментов, у него есть право применять все особые меры, и это право появляется, если должник не уплатил вовремя даже один раз. То есть не нужно ждать, пока долг достигнет тысяч евро, чтобы начать их применять. И идея такова: можно начать применять все предусмотренные законом особые меры, чтобы ребенок получал регулярно алименты.
4. Если судебный исполнитель в течение года не получил с должника ни цента, заплатят ли ему за работу?
Государство финансирует те производства, в ходе которых судебный исполнитель произвел все предусмотренные законом действия и оказал давление на должника, но, несмотря на это, денег от него не поступило – ни на оплату алиментов, ни на оплату работы судебного исполнителя. В ходе таких дел ребенок тоже не останется без средств, поскольку если денег от исполнительного производства ему не поступает, то он может ходатайствовать о получении средств из алиментного фонда.
5. Несмотря на то, что алименты существенно снизили, количество должников за последние годы только выросло. Почему так может быть?
Новая система действует еще слишком мало для того, чтобы оценить, каким было ее позитивное или негативное влияние на самом деле. Данные показывают, что в конце 2019 года было порядка 8000 должников по алиментам, а весной 2022 года – уже 9300. Количество должников росло на протяжении долгого периода и, что немаловажно, на фоне остальных факторов – в том числе коронакризиса и ухудшения возможности справляться в экономическом плане. Влияние системы, которая вступила в силу в начале 2022 года, на увеличение количества должников, скорее, небольшое. В будущем новая система должна снизить количество должников. Также учитывали, что для того, чтобы приспособиться к новой системе, поначалу может быть больше обращений в суды и, следовательно, больше исполнительных производств по алиментам.