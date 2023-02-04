Правила взыскания алиментов ужесточились. Специалист Министерства юстиции отвечает на пять важных вопросов

Также частично изменится модель финансирования востребования алиментов. Обычно все расходы по востребованию несет должник. Если же с него не удается получить нужные средства, то государство начинает частично оплачивать расходы на принудительное взыскание алиментов в рамках исполнительных производств. Деньги выплачивают раз в год задним числом – за выполненную судебным исполнителем работу в течение предыдущего года. Цель этого – обеспечить, чтобы исполнение требований по алиментам для детей происходило в установленном порядке и эффективно. Те деньги, которые заплатило государство, будут востребовать с должника в рамках того же исполнительного производства, и их добавят к остальным требованиям, но взимать их будут после того, как все требования детей будут удовлетворены. Расчет производит и интересы взыскателя представляет Налогово-таможенный департамент. Но это, опять-таки, касается только исполнительных производств по востребованию текущих алиментов.

Второе важное изменение: если должник не платит, теперь судебный исполнитель может незамедлительно вмешаться и начать применять жесткие меры, предусмотренные законом. Ведь у судебного исполнителя в таких делах – важная роль: контролировать своевременное поступление алиментов и при необходимости сразу же вмешиваться, чтобы обеспечить несовершеннолетним детям ежемесячное содержание. Как результат, улучшится доступность услуги принудительного взыскания алиментов по всей Эстонии и вырастет вероятность получить от должника по алиментам необходимые для жизни средства как можно скорее, в лучшем случае – еще в течение текущего месяца, как то и предусматривает Закон о семье.

Одно важное изменение заключается в том, что закон уточняет, когда можно применять специальные меры, а когда – нет. То есть установлены более четкие правила и предпосылки к обыску дома должника, его опрашиванию, аресту его дохода, приостановлению его транспортного средства и прав, ограничению действия документов и т. д. В то же время все эти меры можно применять только при востребовании периодических алиментов.

1. С 1 января ужесточились правила востребования алиментов. Что это значит для детей, которым должны алименты ? И тех родителей, которые должны платить алименты?

Влияние этих изменений затронет прямо или косвенно всех должников по алиментам и всех взыскателей. В том числе – тех, кого еще не затрагивает исполнительное производство.

2. Как будет происходит опрос должника и обыск его дома?

Если должник в ходе исполнительного производства не платит текущие алименты, то судебному исполнителю приходится регулярно его опрашивать и обыскивать помещения, находящиеся в его владении. Как будет происходить процедура опроса в деталях – судебный исполнитель может решать сам. В ходе опроса он должен выяснить, почему должник по алиментам не выполняет свои обязанности по содержанию детей, какие у него доходы и как он планирует выплачивать своим детям текущие алименты, а также ликвидировать задолженность по содержанию. Для этого судебный исполнитель должен опрашивать должника минимум раз в два месяца – начиная с последнего востребования алиментов. А если востребовать алименты не удалось – то начиная с последнего контакта с должником. И следует предпочитать прямой контакт при опросе должника.

Как будет происходить обыск – тоже решает судебный исполнитель. Закон гласит, что судебный исполнитель обыскивает помещения и недвижимость (землю), которые находятся во владении должника, минимум каждый год – начиная с последнего востребования алиментов. Если же алименты получить не удалось – то отсчет срока идет с последнего обыска. Если должник не согласен с обыском, то это можно сделать по разрешению суда и без его согласия. Если же судебному исполнителю мешают, то он может вызвать для сопровождения полицию.

При реализации обеих мер важно, чтобы должник чувствовал постоянное давление на него и необходимость платить алименты.

3. Если второй родитель не платит алименты годами, в том числе – и текущее содержание на детей, и годами судебный исполнитель ничего не может с этим уклонением поделать, может ли он применить эти спецмеры?