В этом году государство поддержит покупку как электромобилей, так и электровелосипедов с коляской

Пособие предоставляется на приобретение полностью электрических (в том числе с водородным топливным элементом) легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков (категории M1 и N1), а также электровелосипедов с коляской как по договору продажи, так и по договору лизинга.

О получении пособия могут ходатайствовать все зарегистрированные в Эстонии юридические лица и физические лица, имеющие эстонский личный код.

О получении пособия на покупку автомобиля не могут ходатайствовать государственные учреждения и учреждения местного самоуправления. Однако это могут делать общественно-правовые лица юридические и конституционные учреждения, а также учреждения, находящиеся в ведении волостных или городских властей.

Договор продажи или лизинга транспортного средства не должен быть заключен ранее дня вступления постановления в силу. Ходатайство необходимо подать в течение двух месяцев с момента регистрации автомобиля в Департаменте транспорта Эстонии или получения электровелосипеда с коляской.

Один предприниматель может ходатайствовать о получении пособия на покупку до 15 легковых автомобилей или малотоннажных грузовиков или до 15 электровелосипедов с коляской.

Физическое лицо может ходатайствовать о получении пособия на покупку одного автомобиля и одного электровелосипеда с коляской.

Предельная стоимость транспортных средств, о пособии на покупку которых можно ходатайствовать, составляет 60 000 для легковых автомобилей и 80 000 евро (без налога с оборота) для малотоннажных грузовиков.