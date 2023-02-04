Новости Ида-Вирумаа
04.02.2023, 19:04

РЕПОРТАЖ | С 5 февраля ввоз топлива в канистрах запрещен - что об этом думают нарвитяне?

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„У нас же цены ого-го!“
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Накануне очередных ограничений, которые на этот раз касаются ввоза моторного топлива из России, журналисты RusDelfi побывали на пограничном переходе в Нарве. Чем живет город и как на его жителей повлияют новые санкции - в материале RusDelfi.

„Хоть десять литров, а все равно экономия“

В будний день на погранпереходе в Нарве многолюдно. На паспортный контроль собралась небольшая очередь: люди стоят налегке. „Да я мотнусь туда-назад, дела у меня“, — загадочно улыбается мужчина и показывает два больших пустых синих пакета. Потом все же объясняет, что в России любит покупать „русские продукты“ и ходит туда, как в магазин. Про санкции на ввоз в Эстонию различных категорий товаров знает, постоянно изучает списки, чтобы „не пронести чего-нибудь не того“.

„Я не возмущаюсь, слава богу, пока в принципе можем ходить туда-сюда“, — мужчина красноречиво показывает рукой на другой берег, где начинается территория страны-соседки. Раньше мужчина ездил в Россию на своей машине, но сейчас считает, что это невыгодно. „А скоро и в канистрах нельзя будет. Лучше тогда пешком“, — заканчивает разговор и уходит на Нарвский мост.

С утра практически каждые три-пять минут на пограничный пункт в сторону России въезжают машины с эстонскими номерами. Местные объясняют такую активность тем, что в начале месяца людям дали зарплаты. А еще - новыми санкциями. С 5 февраля моторное топливо разрешено ввозить только в случае, если не произведено в России и не ввезено из России.

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