РЕПОРТАЖ | С 5 февраля ввоз топлива в канистрах запрещен - что об этом думают нарвитяне?(23)
Накануне очередных ограничений, которые на этот раз касаются ввоза моторного топлива из России, журналисты RusDelfi побывали на пограничном переходе в Нарве. Чем живет город и как на его жителей повлияют новые санкции - в материале RusDelfi.
„Хоть десять литров, а все равно экономия“
В будний день на погранпереходе в Нарве многолюдно. На паспортный контроль собралась небольшая очередь: люди стоят налегке. „Да я мотнусь туда-назад, дела у меня“, — загадочно улыбается мужчина и показывает два больших пустых синих пакета. Потом все же объясняет, что в России любит покупать „русские продукты“ и ходит туда, как в магазин. Про санкции на ввоз в Эстонию различных категорий товаров знает, постоянно изучает списки, чтобы „не пронести чего-нибудь не того“.
„Я не возмущаюсь, слава богу, пока в принципе можем ходить туда-сюда“, — мужчина красноречиво показывает рукой на другой берег, где начинается территория страны-соседки. Раньше мужчина ездил в Россию на своей машине, но сейчас считает, что это невыгодно. „А скоро и в канистрах нельзя будет. Лучше тогда пешком“, — заканчивает разговор и уходит на Нарвский мост.