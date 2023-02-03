Дополнительные запреты на российские товары вводятся с понедельника

„Нефтепродукты из России запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать“, – сказала руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющая сферу по защите общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус. „Топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещённых товаров. На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией имеется 10-литровая канистра с топливом, помимо стандартного заправленного топливного бака в машине“.

Исходя из правовых актов, житель Европейского союза вправе купить топливо в России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Европейского союза. По словам Тинкус, это обозначает, что пассажир вправе ввозить в Европейский союз топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нём же. „В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, т. е. завершению поездки“, – сказала Тинкус и обратила внимание на то, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.