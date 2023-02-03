Дополнительные запреты на российские товары вводятся с понедельника(10)
Переходный период санкций, введённых Европейским союзом в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации, завершается 5 февраля, а их закупка и ввоз в Европейский союз будут запрещены с понедельника.
„Нефтепродукты из России запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать“, – сказала руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющая сферу по защите общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус. „Топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещённых товаров. На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией имеется 10-литровая канистра с топливом, помимо стандартного заправленного топливного бака в машине“.
Исходя из правовых актов, житель Европейского союза вправе купить топливо в России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Европейского союза. По словам Тинкус, это обозначает, что пассажир вправе ввозить в Европейский союз топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нём же. „В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, т. е. завершению поездки“, – сказала Тинкус и обратила внимание на то, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.
При ввозе моторного топлива в стандартном топливном баке по-прежнему действуют ограничения на беспошлинный ввоз топлива (беспошлинные предельные нормы), которые указаны в Законе об акцизе на алкогольную продукцию, табачные изделия, топливо и электроэнергию, а также в Законе о налоге с оборота; это обозначает следующее: топливо, находящееся в стандартном топливном баке, при первом въезде в Эстонию не облагается налогом. При всех последующих пересечениях границы, которые будут происходить в этом же календарном месяце, топливо будет облагаться налогом (за исключением случаев, когда пассажир, направляясь из Эстонии в Россию, предоставляет таможне уведомление о том, что в баке транспортного средства имеется топливо, которое также хотят ввезти обратно).
Нарушением санкции считается сливание топлива из транспортного средства после пересечения границы и его передача за плату или бесплатно. Топливо разрешается сливать только в целях ремонта транспортного средства, если оно позже заливается обратно в бак машины.
Пример 1
Гражданин Эстонии едет в Россию: он заливает там на заправке полный бак автомобиля и 10-литровую канистру. Он не был в России последние полгода. Ему разрешается по возвращении из России ввезти беспошлинно топливо в топливном баке автомобиля. Ввоз топлива в канистре запрещён, независимо от того, распространяется ли на него освобождение от уплаты налогов или нет. Человек может отвезти обратно запрещённый товар или отказаться от него в пользу государства. Этот товар подлежит уничтожению.
Пример 2
Гражданин Эстонии едет в Россию: он заливает там на заправке полный бак автомобиля и 10-литровую канистру. Он посещает Россию регулярно каждый месяц (т. е. он был в России за предыдущие шесть месяцев не менее трёх раз), а за последний месяц – это второй визит. Ему разрешается по возвращении из России ввезти топливо в топливном баке автомобиля, которое будет облагаться налогом в пограничном пункте. Ввоз топлива в канистре запрещён. Человек может отвезти обратно запрещённый товар или отказаться от него в пользу государства. Этот товар подлежит уничтожению.