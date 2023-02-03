Новости Эстонии
03.02.2023, 16:16

ФОТО | К весне в форму. Животные Таллиннского зоопарка сели на диету и посещают спа

 
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

В животном все должно быть прекрасно. Обитатели Таллиннского зоопарка — не исключение, поэтому было решено позаботиться и об их внешнем виде. Сурикаты сели на диету, а ленивцу устроили собственный спа.

Сурикаты, немного набравшие за зиму вес, теперь будут получать более естественную пищу. Часть говядины в их рационе заменили насекомыми. Если раньше сурикаты лакомились насекомыми только раз в неделю, то теперь будут получать их шесть дней в неделю.


А вот двупалого ленивца Тупсика перед утренним кормлением стали водить в „салон красоты“. Помимо водных процедур (поскольку ленивец является жителем тропического леса, его мех должен быть постоянно влажным), работники зоопарка вычесывают его длинную лохматую шерсть.

Kaksvarvas-laisik Tupsik

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