ФОТО | К весне в форму. Животные Таллиннского зоопарка сели на диету и посещают спа

Сурикаты, немного набравшие за зиму вес, теперь будут получать более естественную пищу. Часть говядины в их рационе заменили насекомыми. Если раньше сурикаты лакомились насекомыми только раз в неделю, то теперь будут получать их шесть дней в неделю.