03.02.2023, 16:16
ФОТО | К весне в форму. Животные Таллиннского зоопарка сели на диету и посещают спа
ФОТО: | Tallinna loomaaed
В животном все должно быть прекрасно. Обитатели Таллиннского зоопарка — не исключение, поэтому было решено позаботиться и об их внешнем виде. Сурикаты сели на диету, а ленивцу устроили собственный спа.
Сурикаты, немного набравшие за зиму вес, теперь будут получать более естественную пищу. Часть говядины в их рационе заменили насекомыми. Если раньше сурикаты лакомились насекомыми только раз в неделю, то теперь будут получать их шесть дней в неделю.
А вот двупалого ленивца Тупсика перед утренним кормлением стали водить в „салон красоты“. Помимо водных процедур (поскольку ленивец является жителем тропического леса, его мех должен быть постоянно влажным), работники зоопарка вычесывают его длинную лохматую шерсть.