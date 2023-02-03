Срок срочной службы в некоторых видах войск будет увеличен(5)
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в передаче „Valimistuudio“ на ETV , что порядок несения воинской службы ждут перемены: срочная служба по некоторым специальностям будет увеличена с одиннадцати месяцев до двенадцати.
„Это в первую очередь решение главы Сил обороны, но мы в основном обсуждали артиллерию, воздушную оборону и военно-морские сила“, — сказал Певкур Delfi.
Он пояснил, что именно у этих видов войск возрастет нагрузка в связи с увеличением мощностей, прежде всего в виде HIMARS и K9, а также ракет ПВО. На сколько будет продлена срочная служба — на месяц или больше — Певкур сказать не смог. „Об этом нужно спросить у Сил обороны“, — сказал он.
Изменения планируется принять в ближайшее время, однако сначал следует обсудить детали и изменить постановление правительства. По словам Певкура, окончательное решение может быть принято на следующей неделе или через неделю.
Силы обороны комментариев пока не дают.