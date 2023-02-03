Срок срочной службы в некоторых видах войск будет увеличен

Он пояснил, что именно у этих видов войск возрастет нагрузка в связи с увеличением мощностей, прежде всего в виде HIMARS и K9, а также ракет ПВО. На сколько будет продлена срочная служба — на месяц или больше — Певкур сказать не смог. „Об этом нужно спросить у Сил обороны“, — сказал он.