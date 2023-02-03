Оплата труда работников сферы попечения может вырасти

В настоящее время заработная плата лиц, осуществляющих уход в домах попечения, колеблется от 725 до 1300 евро. В результате реформы системы попечения минимальная зарплата в секторе может догнать минимальную заработную плату работников по уходу в больницах, которая с 1 апреля будет составлять 1160 евро в месяц.

По словам Петерсона, с 1 июля, когда начнет действовать реформа системы попечения, государство возьмет на себя финансирование команд сотрудников, обеспечивающих уход в соответствующих учреждениях. „В установленной законом формуле расходов на заработную плату отводится значительная сумма. Мы хотим, чтобы эта прибавка действительно дошла до работников сферы попечения не позднее июля. Только так мы можем найти новых людей, мотивированных для того, чтобы выполнять столь необходимую обществу работу в домах попечения“, – сказал министр охраны здоровья и труда, который на основе коалиционного соглашения несет ответственность за реформу системы попечения.

Петерсон считает, что важно установить надбавку к зарплате работникам по уходу, и наиболее правильным решением этой ситуации стал бы договор организаций, представляющих интересы работодателей и работников.

Министр пригласил к переговорам центральный союз профсоюзов и работодателей, союз городов и самоуправлений, Балтийский союз качества социальных услуг, представляющий частные дома попечения, союз социальных работников и союз работников государственных и местных органов власти ROTAL. Встреча пройдет в среду.

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