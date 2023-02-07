Экономист: освободившись от энергетической зависимости от России, необходимо избегать новых опасностей

В свете нынешних энергетических проблем Европы Уускюла выделяет 1973 год, когда США закупили большое количество нефти у Саудовской Аравии. Однако в 1973 году коалиция арабских государств во главе с Египтом и Сирией объявила войну Израилю, а США в свою очередь пришли на помощь Израилю. Затем Саудовская Аравия решила поддержать другие мусульманские страны и ввела торговые санкции против всех, кто помогал Израилю. Однако закрытие Саудовской Аравией нефтяных кранов стало болезненным ударом для США, поскольку экономика страны зависела от этого.

Пять десятилетий спустя Европа находится в том же положении, в котором США были в 1973 году, сказал Уускюла. „За многие годы мы достигли значительной зависимости от российских энергоносителей и особенно от газа. Это составляло значительную долю потребления газа во многих европейских странах до введения санкций“, – сказал главный экономист.

Россия также умело использовала возможности для усиления энергетической зависимости Европы. „Россия делала это так же, как наркоторговец, постепенно подсаживая клиента, и преуспела в создании зависимости“, – сказал Уускюла. „Здесь не может быть и речи о нормальном функционировании рынков, потому что риски были явно проигнорированы. В случае с товарами, вызывающими зависимость, мы никак не можем говорить о свободном рынке“.

Уускюла подчеркнул, что теперь, когда мы признали свою зависимость, нам нужно начать от нее избавляться, хотя процесс отмены будет болезненным. „Отлучение всегда сопровождается абстинентным синдромом, который необходимо смягчить с помощью других поставщиков энергии за пределами Европы“, – сказал Уускюла. Он добавил, что чем быстрее мы избавимся от энергетической зависимости от России, тем сильнее мы сможем помочь Украине выиграть войну и тем больше шансов у Европы двигаться вперед с поднятой головой.