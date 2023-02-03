„Умный Таллинн“. Заработала платформа данных о городе
На сайте Таллинна для всех заинтересованных доступна платформа Tark Tallinn („умный Таллинн“), которая упрощает использование данных, полученных с установленных в городе датчиков, и прочей информации о городе.
Платформа, разработанная бюро городской дигитальной службы, доступна для всех заинтересованных: https://andmed.tallinn.ee.
„Нашей целью является улучшение доступности данных, полученных через установленные в городе сенсорные датчики, а также опубликованных данных, которые поступают через подключенные к интернету устройства, собирая и визуализируя их на карте в приложении Tark Tallinn, - пояснил директор диги-службы Таллинна Мартин Мяннил. – С каждым годом все больше сенсорных датчиков предлагают в открытом доступе данные о том, что происходит в городе. Мы хотим в будущем подсоединить как можно больше таких потоков данных к платформе Tark Tallinn, чтобы повысить их доступность“.
На данный момент через платформу можно, например, узнать о погоде и состоянии дорог, благодаря нескольким десяткам сенсорных датчиков по всему городу. Данные с пяти станций предоставляют информацию о качестве воздуха в городе. Кроме того, доступна информация о количестве свободных мест на велостоянках Bikeep, а также о числе пользователей бесплатной городской сети беспроводного интернета TallinnWifi.
Для предпринимателей, работающих в Старом городе, может представлять интерес обновляемая ежечасно информация о том, сколько пешеходов минует 15 определенных точек в этом районе. Также платформа предлагает информацию о перекрытых дорогах.
Полученные с разных сенсорных датчиков и источников информации данные объединены на платформе с картой Таллинна, администрируемой отделом городских геоинфосистем, а также с интернет-платформой Telia Eesti, что помогает объединить их с другими открытыми пространственными данными.
В будущем планируется предлагать возможность персонализации услуг платформы, чтобы пользователь мог анализировать интересующие лично его данные в папке „Мои данные“, сейчас эта функция находится в стадии разработки.
Таллинн находится на третьем месте в Эстонии по объему публикации данных. Опубликованные данные доступны на сайте https://avaandmed.eesti.ee/information-holders/tallinna-linnavalitsus