„Умный Таллинн“. Заработала платформа данных о городе

Платформа, разработанная бюро городской дигитальной службы, доступна для всех заинтересованных: https://andmed.tallinn.ee .

„Нашей целью является улучшение доступности данных, полученных через установленные в городе сенсорные датчики, а также опубликованных данных, которые поступают через подключенные к интернету устройства, собирая и визуализируя их на карте в приложении Tark Tallinn, - пояснил директор диги-службы Таллинна Мартин Мяннил. – С каждым годом все больше сенсорных датчиков предлагают в открытом доступе данные о том, что происходит в городе. Мы хотим в будущем подсоединить как можно больше таких потоков данных к платформе Tark Tallinn, чтобы повысить их доступность“.

На данный момент через платформу можно, например, узнать о погоде и состоянии дорог, благодаря нескольким десяткам сенсорных датчиков по всему городу. Данные с пяти станций предоставляют информацию о качестве воздуха в городе. Кроме того, доступна информация о количестве свободных мест на велостоянках Bikeep, а также о числе пользователей бесплатной городской сети беспроводного интернета TallinnWifi.

Для предпринимателей, работающих в Старом городе, может представлять интерес обновляемая ежечасно информация о том, сколько пешеходов минует 15 определенных точек в этом районе. Также платформа предлагает информацию о перекрытых дорогах.

Полученные с разных сенсорных датчиков и источников информации данные объединены на платформе с картой Таллинна, администрируемой отделом городских геоинфосистем, а также с интернет-платформой Telia Eesti, что помогает объединить их с другими открытыми пространственными данными.

В будущем планируется предлагать возможность персонализации услуг платформы, чтобы пользователь мог анализировать интересующие лично его данные в папке „Мои данные“, сейчас эта функция находится в стадии разработки.