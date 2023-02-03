Самые дорогие случаи: в прошлом году лечение 68 человек обошлось государству в 12 млн евро

„Коронавирус может протекать очень тяжело и привести к длительному интенсивному лечению и огромным счетам“, - сказал руководитель финансового отдела Кассы здоровья Рихо Пеэк.

Помимо этого, в числе наиболее дорогостоящих случаев лечения были болезни системы органов кровообращения (сердечная недостаточность) и заболевания, связанные с пищеварительной системой (острый панкреатит).

Самое дорогостоящее лечение в 2022 году понадобилось пациенту с нарушением свертываемости крови. Пациент пролежал в больнице почти полтора месяца, и за его лечение Кассе здоровья был выставлен счет почти на 685 000 евро.

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