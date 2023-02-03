Экономика
03.02.2023, 13:15

Предприниматель: жители Эстонии слишком легко соглашаются с ростом цен

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ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Инфляция в Эстонии, которая остается одной из самых быстрых в Европе, отчасти объясняется тем, что местные потребители склонны слишком легко соглашаться с ростом цен, считает предприниматель Индрек Нейвельт.

„Дальнейший рост цен во многом зависит от поведения людей. Жители Эстонии слишком легко воспринимают рост цен. Мы должны говорить о нем, задавать вопросы. Министры, государственные учреждения, парламент с его комиссиями должны задавать вопросы“, - передает RusERR слова Нейвельта, сказанные в интервью Vikerraadio.

По его словам, эстонский рынок очень маленький и во многом олигополистический: „Картеля нет, но такие цены всем удобны. Это удобный момент, чтобы воспользоваться возможностью и поднять цену“.

„Гротескным примером стало 30-процентное повышение сборов в Таллиннском аэропорту. Что это означает для экономики Эстонии от Таллинна до последнего туристического хутора?“, - спросил Нейвельт, имея в виду авиакомпанию Ryanair, которая после повышения авиасборов объявила о закрытии 7 рейсов из Таллинна.

„Эстонец соглашается с повышением цен, а международная авиакомпания - нет“, - подчеркнул бизнесмен.

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