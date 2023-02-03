ФОТО | RusDelfi в Нарве. Нарвитяне - кандидатам в Рийгикогу: будьте практичнее!

Во-первых, стоит отметить, что на встречу пришли не только жители Нарвы, но и представители других регионов Ида-Вирумаа. Во-вторых, безусловная смелость и прямота вопросов из зала, которые последовали за окончанием модерируемой главным редактором RusDelfi Андреем Шумаковым частью дебатов, показали, что людям действительно важно узнать, кто именно и с какой программой идет на выборы и какой вклад от этих людей можно ожидать в развитие региона.

„Зачем вы идете туда, если не собираетесь отстаивать интересы Ида-Вирумаа?“ - разочарованно спросил один из читателей, после того как участник дебатов социал-демократ Эдуард Одинец попытался объяснить, что парламент Эстонии по большей части конкретные региональные проблемы не решает.

„За деньгами!“ - ответили вместо кандидатов из зала под смех публики.

Но, справедливости ради, на дебатах в основном было не до шуток. И вопросы, прозвучавшие из уст модератора встречи, и вопросы из зала были более чем насущные и действительно болезненные: что будет с финансированием строительства Нарвской больницы? Какая участь ждет российских студентов, оканчивающих эстонские вузы? Как мы справимся с переходом образования на эстонский язык? Будет ли и как скоро построено четырехполосное шоссе Таллинн-Нарва?

На какие-то вопросы представленные кандидаты ответить явно затруднились (например, ответы на вопрос о будущем российских студентов, по признанию самих студентов, их не удовлетворили), на какие-то - ответили довольно развернуто, представив как видение своей партии, так и собственное.