ФОТО | RusDelfi в Нарве. Нарвитяне - кандидатам в Рийгикогу: будьте практичнее!(9)
Во-первых, стоит отметить, что на встречу пришли не только жители Нарвы, но и представители других регионов Ида-Вирумаа. Во-вторых, безусловная смелость и прямота вопросов из зала, которые последовали за окончанием модерируемой главным редактором RusDelfi Андреем Шумаковым частью дебатов, показали, что людям действительно важно узнать, кто именно и с какой программой идет на выборы и какой вклад от этих людей можно ожидать в развитие региона.
„Зачем вы идете туда, если не собираетесь отстаивать интересы Ида-Вирумаа?“ - разочарованно спросил один из читателей, после того как участник дебатов социал-демократ Эдуард Одинец попытался объяснить, что парламент Эстонии по большей части конкретные региональные проблемы не решает.
„За деньгами!“ - ответили вместо кандидатов из зала под смех публики.
Но, справедливости ради, на дебатах в основном было не до шуток. И вопросы, прозвучавшие из уст модератора встречи, и вопросы из зала были более чем насущные и действительно болезненные: что будет с финансированием строительства Нарвской больницы? Какая участь ждет российских студентов, оканчивающих эстонские вузы? Как мы справимся с переходом образования на эстонский язык? Будет ли и как скоро построено четырехполосное шоссе Таллинн-Нарва?
На какие-то вопросы представленные кандидаты ответить явно затруднились (например, ответы на вопрос о будущем российских студентов, по признанию самих студентов, их не удовлетворили), на какие-то - ответили довольно развернуто, представив как видение своей партии, так и собственное.
В конце встречи одна из читательниц, подытожив сказанное, дала потенциальным депутатам совет „Если вас изберут в парламент, пожалуйста, будьте практичнее!“, намекнув на то, что необходимо иметь смелость четко следовать защите интересов своих избирателей и отстаивать принятие решений, которые реально влияют на благополучие региона.
Напомним, что в дебатах приняли участие Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Вадим Орлов, (Партия реформ), Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) и Максим Ильин (Eesti 200).
Видеозапись трансляции можно посмотреть по ссылке.