ГРАФИК | Кто чаще всех обращается за эстонским гражданством?(12)
Разговоры о том, что проживающим в Эстонии россиянам достаточно трудно отказаться от российского гражданства, идут уже давно. Даже Кая Каллас признала этот факт, заявив, что Эстония могла бы пойти навстречу тем гражданам РФ, которые давно живут здесь и хотели бы получить эстонское гражданство, но им крайне сложно сделать это из-за бюрократических препятствий. RusDelfi выяснил, как часто россияне меняли гражданство за последние годы и увеличилась ли эта цифра за последний год.
Приведенные данные были предоставлены Департаментом полиции и погранохраны. Как мы видим, несмотря на то, что доля россиян в 2022 оказалась меньше, общее количество заявлений заметно выросло.
Поскольку часть этих заявлений еще находятся в обработке, а часть заявлений, поданных в 2021 году нашли решение в 2022, количество принятых решений (как положительных, так и отрицательных) по этим заявлениям не является репрезентативным.
Причиной отказа может стать несоблюдение требований, необходимых для получения гражданства. Так, гражданин Эстонии не может быть одновременно гражданином какого-либо другого государства. Кроме того, необходимо соответствовать следующим критериям:
иметь вид на жительство долговременного жителя или постоянное право на жительство;
перед подачей ходатайства прожить в Эстонии на основании вида на жительство не менее 8 лет, 5 из которых на постоянной основе;
сдать экзамен на владение эстонским языком (экзамен не нужно сдавать, если основное, среднее или высшее образование было получено на эстонском языке);
сдать экзамен на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве;
иметь постоянный легальный доход;
ваше местожительство должно быть зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии;
вы должны лояльно относиться к Эстонскому государству.