ГРАФИК | Кто чаще всех обращается за эстонским гражданством?

Разговоры о том, что проживающим в Эстонии россиянам достаточно трудно отказаться от российского гражданства, идут уже давно. Даже Кая Каллас признала этот факт, заявив, что Эстония могла бы пойти навстречу тем гражданам РФ, которые давно живут здесь и хотели бы получить эстонское гражданство, но им крайне сложно сделать это из-за бюрократических препятствий. RusDelfi выяснил, как часто россияне меняли гражданство за последние годы и увеличилась ли эта цифра за последний год.