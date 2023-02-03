03.02.2023, 07:00
ГРОМКОЕ ДЕЛО | Обвинение против бывшего вице-мэра Таллинна развалилось. Попытается ли генпрокурор взять реванш в госсуде?
ФОТО: | Delfi Meedia
Уголовное дело о даче ложных показаний со стороны бывшего вице-мэра Таллинна Эхи Вырк (60) полностью развалилось и в Таллиннском окружном суде. Вчерашнее решение суда признает ее невиновной, пишет Eesti Ekspress.
При этом судьи обвиняют ведущего государственного прокурора Таави Перна в нарушении справедливого уголовного судопроизводства.
Прокурор Перн борется за изменение судебной практики