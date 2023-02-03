Новости Эстонии
03.02.2023, 07:00

ГРОМКОЕ ДЕЛО | Обвинение против бывшего вице-мэра Таллинна развалилось. Попытается ли генпрокурор взять реванш в госсуде?

 
Слева Эха Вырк и ее адвокат Оливер Няэс, справа государственный прокурор Таави Перн.
Слева Эха Вырк и ее адвокат Оливер Няэс, справа государственный прокурор Таави Перн.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Уголовное дело о даче ложных показаний со стороны бывшего вице-мэра Таллинна Эхи Вырк (60) полностью развалилось и в Таллиннском окружном суде. Вчерашнее решение суда признает ее невиновной, пишет Eesti Ekspress.

При этом судьи обвиняют ведущего государственного прокурора Таави Перна в нарушении справедливого уголовного судопроизводства.


Прокурор Перн борется за изменение судебной практики


Согласно обвинению, на допросе в Центральной криминальной полиции 5 февраля 2021 года Вырк сказала неправду, когда следователь спросил ее о пожертвовании в 50 000 евро, сделанном Центристской партии Яной-Хелен Юхасте в качестве подставного лица. Вырк сказала, что знает о пожертвовании ровно столько, сколько прочитала в газетах.

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