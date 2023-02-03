ГРОМКОЕ ДЕЛО | Обвинение против бывшего вице-мэра Таллинна развалилось. Попытается ли генпрокурор взять реванш в госсуде?



Согласно обвинению, на допросе в Центральной криминальной полиции 5 февраля 2021 года Вырк сказала неправду, когда следователь спросил ее о пожертвовании в 50 000 евро, сделанном Центристской партии Яной-Хелен Юхасте в качестве подставного лица. Вырк сказала, что знает о пожертвовании ровно столько, сколько прочитала в газетах.