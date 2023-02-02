ФОТО | В Таллинне и Нарве отметили годовщину заключения Тартуского мира. В Тарту устроили факельное шествие

В Таллинне руководители города почтили память главы делегации Эстонии, государственного деятеля Яана Поска рядом с его скульптурой в Кадриорге.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Поска помнят, как вестника мира. „В наше время Яана Поска знают прежде всего в связи с Тартуским мирным договором как вестника мира, но государственный деятель Поска уже в 1905 году вписал свое имя в историю как первый из числа эстонцев руководитель Таллиннского горсобрания, а затем мэр Таллинна, комиссар Эстляндской губернии и член Эстонского учредительного собрания, - сказал Кылварт. – В 1918 году Поска стал нашим первым министром иностранных дел и руководителем иностранной делегации, который на Парижской мирной конференции выступал за признание Эстонии de-jure, приобретая опыт и навыки международной дипломатии. В конце 1919 года Яану Поска доверили ведение мирных переговоров с Советской Россией в качестве руководителя эстонской делегации“, - добавил Кылварт.

Имя Яана Поска носит его родная улица в таллиннском районе Кадриорг, а также несколько учебных заведений в Эстонии. По инициативе Таллинна к 150-летию со Дня рождения Поска в 2016 году в Кадриорге была установлена скульптура, авторы которой – архитекторы Пилле Нооле, Юллар Амбос, Яаннис Ликоурас и скульптор Эло Лийв.

В Тарту проходит факельное шествие

В Тарту в честь знаменательной даты в 17:30 началось факельное шествие, стартовавшее с Ратушной площади. Организатор мероприятия - Эстонская консервативная народная партия (EKRE).

Как 103-ю годовщину Тартуского мирного договора отметили в Нарве

В Нарве представители городской власти, силовых структур и городских учреждений отметили 103-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора, возложив венки к памятнику павшим в Освободительной войне на Нарвском Гарнизонном кладбище.