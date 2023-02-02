Новости Эстонии
02.02.2023, 18:07

ФОТО | В Таллинне и Нарве отметили годовщину заключения Тартуского мира. В Тарту устроили факельное шествие

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ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня в разных уголках Эстонии отметили годовщину заключения Тартуского мира.

В Таллинне руководители города почтили память главы делегации Эстонии, государственного деятеля Яана Поска рядом с его скульптурой в Кадриорге.

Tartu rahu aastapäev Tallinn

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Поска помнят, как вестника мира. „В наше время Яана Поска знают прежде всего в связи с Тартуским мирным договором как вестника мира, но государственный деятель Поска уже в 1905 году вписал свое имя в историю как первый из числа эстонцев руководитель Таллиннского горсобрания, а затем мэр Таллинна, комиссар Эстляндской губернии и член Эстонского учредительного собрания, - сказал Кылварт. – В 1918 году Поска стал нашим первым министром иностранных дел и руководителем иностранной делегации, который на Парижской мирной конференции выступал за признание Эстонии de-jure, приобретая опыт и навыки международной дипломатии. В конце 1919 года Яану Поска доверили ведение мирных переговоров с Советской Россией в качестве руководителя эстонской делегации“, - добавил Кылварт.

Tartu rahu aastapäev Tallinn

Имя Яана Поска носит его родная улица в таллиннском районе Кадриорг, а также несколько учебных заведений в Эстонии. По инициативе Таллинна к 150-летию со Дня рождения Поска в 2016 году в Кадриорге была установлена скульптура, авторы которой – архитекторы Пилле Нооле, Юллар Амбос, Яаннис Ликоурас и скульптор Эло Лийв.

В Тарту проходит факельное шествие

В Тарту в честь знаменательной даты в 17:30 началось факельное шествие, стартовавшее с Ратушной площади. Организатор мероприятия - Эстонская консервативная народная партия (EKRE).

Как 103-ю годовщину Тартуского мирного договора отметили в Нарве

В Нарве представители городской власти, силовых структур и городских учреждений отметили 103-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора, возложив венки к памятнику павшим в Освободительной войне на Нарвском Гарнизонном кладбище.

Tartu rahu aastapäev Narvas

„103-ю годовщину подписания Тартуского мира необходимо вспоминать именно здесь, в Нарве, на границе Эстонской Республики и Российской Федерации. Мирное время, начавшееся в 1920 году, было очень коротким и продолжалось всего 20 лет. Мир и свободу необходимо отстаивать каждый день и делать все возможное, чтобы через 100 лет снова собраться у памятника павшим в Освободительной войне, чтобы за эти годы не появилось новых мемориалов, связанных с войной“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Tartu rahu aastapäev Narvas

Историческая справка

Тартуский мирный договор был подписан 2 февраля 1920 года между Эстонией и Советской Россией (РСФСР). Мирный договор завершил Освободительную войну и военную деятельность, длившуюся на территории Эстонии с Первой мировой войны. Также мирным договором была установлена восточная граница Эстонии, этим документом Советская Россия признала независимость Эстонской Республики.

От имени эстонской стороны Тартуский мирный договор подписали члены Учредительного собрания Яан Поска, Антс Пийп, Юлиус Сельямаа и Майт Пюйманн и генерал-майор Яан Соотс. От имени российской стороны свои подписи поставили член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Адольф Иоффе и член Коллегии Народного Комиссариата Государственного Контроля Исидор Гуковский.

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