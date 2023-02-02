Кая Каллас о расширении полигона Нурсипалу: дело срочное!

С понедельника по среду Каллас находилась с визитом в Юго-Восточной Эстонии. В разговоре с местными жителями поднимали тему полигона Нурсипалу. „Основные страхи связаны с неизвестностью: насколько будет шумно, что это с собой принесет“, - поделилась своим впечатлением о поездке Каллас.

Какие есть временные рамки для расширения полигона? „Для того, чтобы это можно было сделать в ускоренном порядке, надо изменить закон. Ясно, что для нас это срочное дело, что полигоны нужно расширять. Это неоднократно повторяли и представители Сил обороны - чтобы мы могли упражнятся в стрельбах из тех систем вооружений, которые мы приобретаем, и из тех, которые привозят сюда союзники“, - пояснила глава правительства.

Сколько точно это займет времени, Каллас не сказала. Нужо еще проделать определенную работу. „Да, есть желание сделать это в ускоренном порядке. Это не должно занять годы, но для этого должно быть законодательное основание“.

Сегодня появилась новость, что в анализе Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) говорится, что из пяти возможных регионов только Нурсипалу покрывает все потребности Сил обороны, имея при этом наименьшее социально-экономическое и экологическое воздействие. Выбор был из пяти территорий в Юго-Восточной Эстонии: Орава, Ахья, Карула, Соонтага и Нурсипалу.

Почему именно в тех краях, а, скажем, не в Ида-Вирумаа или Ляэнемаа?

„На это есть очень ясные причины. Во-первых, в Юго-Восточной Эстонии находятся две пехотные бригады, которым надо упражняться. И это должно быть в радиусе 50 км от воинской части“, - отметила Каллас.

К тому же, по словам премьера, полигон должен находится в таком месте, где было бы минимальное влияние на природу и людей. Важно и то, чтобы земля в основном принадлеждала государству. В случае с Нурсипалу это составляет 75%, сказала Каллас.