Экономика
03.02.2023, 07:35

В таллиннском DEPO продают таблички со странным текстом

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DEPO ehituspood Tallinnas
DEPO ehituspood Tallinnas
ФОТО: Andrei Ozdoba | Delfi Meedia

В строительном магазине DEPO в Таллинне продаются таблички со странной надписью на эстонском языке. По словам представителей магазина, речь идет об ошибке в переводе со стороны поставщика.

На присланном читателем Delfi Ärileht фото изображены красные таблички с надписью „Auto vastu värava et vältida!“ (дословно: „машину у ворот чтобы избежать“).

Lugeja foto

По словам директора по маркетингу DEPO Риманста Юганса, это исключительная ситуация. „Мы уже изъяли эти таблички из продажи и связались с поставщиком, чтобы они исправили качество перевода“ ,- сообщил представитель сети.

Что должно было быть на самом деле написано на табличках, можно увидеть в описании к товару в интернет-магазине: „Не паркуйте автомобиль у ворот“.

Kuvatõmmis DEPO e-poest

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