В таллиннском DEPO продают таблички со странным текстом

На присланном читателем Delfi Ärileht фото изображены красные таблички с надписью „Auto vastu värava et vältida!“ (дословно: „машину у ворот чтобы избежать“).

По словам директора по маркетингу DEPO Риманста Юганса, это исключительная ситуация. „Мы уже изъяли эти таблички из продажи и связались с поставщиком, чтобы они исправили качество перевода“ ,- сообщил представитель сети.

Что должно было быть на самом деле написано на табличках, можно увидеть в описании к товару в интернет-магазине: „Не паркуйте автомобиль у ворот“.

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