ВИДЕО | Жуткие случаи ДТП на пешеходных переходах: сбили даже ребенка

Видео сопровождается текстом-памяткой для водителей, а также информацией об авариях. Полиция напоминает автомобилистам банальные правила дорожного движения:

Въезжайте на пешеходный переход или прекращайте поворот только в том случае, если вы полностью уверены, что не обязаны уступать дорогу.

Если посмотреть на статистику дорожного движения за прошлый год, у водителей есть серьезный повод чаще смотреть в зеркало. Только в 25% случаев в ДТП с участием пешехода и автомобиля был виноват пешеход. Водитель является источником наибольшей опасности и должен учитывать это.

Наибольшее количество аварий произошло в промежуток с 14:00 до 18:00. В течение недели наибольшее количество аварий происходило в среду, а наименьшее - в субботу.

Если обязанность уступить дорогу не регулируется иными средствами организации дорожного движения, водитель бесколейного транспортного средства должен уступить дорогу пешеходу, велосипедисту или водителю легкого транспортного средства, пересекающему проезжую часть, на которую первый водитель поворачивает.

При приближении к нерегулируемому переходу водитель должен двигаться с достаточно низкой скоростью, чтобы не подвергать опасности пешехода, который вышел или собирается выйти на пешеходный переход. При необходимости водитель должен остановиться, чтобы дать возможность пешеходу перейти дорогу.

Если перед нерегулируемым перекрестком на правой полосе движения транспортное средство остановилось или выехало на обочину, водитель не должен обгонять его ни непосредственно перед переходом, ни на переходе. Водитель должен остановиться перед пешеходным переходом. На пешеходный переход водитель может въехать только после того, как убедится, что своими действиями не создает опасности для пешехода, который вышел или выходит на полосу для перехода.