Omniva продолжает сжиматься: в волости под Таллинном не осталось ни одного почтового отделения

Государственное почтовое предприятие Omniva поясняет, что речь идет о повышении эффективности услуг. „Если спрос услугу на месте в почтовом учреждении маленький или время для ее оказания ограничено, мы можем предложить почтовую услугу более гибко и экономически оптимально, направив на место персонального почтальона“, - говорит руководитель по связям с прессой компании Omniva Кристина Хаавала.

В государственном почтовом предприятии говорят, что развитие технологий и рост электронной торговли изменил поведение потребителей. Растет использование посылочных автоматов, люди меньше пользуются услугами в почтовых отделениях, меньше отправляют писем.

Поэтому нужно в сотрудничестве с каждым самоуправлением посмотреть, какое будет в каждом регионе лучшее и наиболее подходящее решение для оказания почтовых услуг. „На ситуацию влияет и то, как много приезжает на жительство или уезжает из региона людей , приходит ли туда какой-либо крупный работодатель, стоится ли торговый центр и т.п.“, - объяснила Хаавала. И добавила, что по всей Эстонии наблюдается тенденция: требуется больше посылочных автоматов, особенно в небольших местах.Старейшина волости Раазику, бывший министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сиэм говорит, что для жителей волости закрытие почтовых отделений не стало сюрпризом. „Вопрос закрытия почтовых отделений обсуждался с сентября-октября 2022 года, но мы смогли с ними договориться и отложить закрытие на начало текущего года“.

Людям, которые раньше приходили в контору оплачивать счета, в дальнейшем будет помогать местный специалист по социальной работе. В волости два посылочных автомата Omniva, один в Арукюла и другой - у магазина Coop в Раазику. Ближайшее к Арукюла почтовое отделение находится в Юри (в 10 км), а к Раазику - в Кехра (около 11 км).

Если человек живет от почтового отделение далее 5 км, то вызов персонального почтальона будет бесплатным, а если ближе - будет стоить 5 евро