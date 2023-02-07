Экономика
07.02.2023, 10:45

Omniva продолжает сжиматься: в волости под Таллинном не осталось ни одного почтового отделения

 
Raasiku valla inimestele jääb postiteenuste jaoks kasutamiseks kaks pakiautomaati. Samuti on telefoni teel võimalik tellida endale kirjakandja koju.
Raasiku valla inimestele jääb postiteenuste jaoks kasutamiseks kaks pakiautomaati. Samuti on telefoni teel võimalik tellida endale kirjakandja koju.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

27 января закрылись оба почтовых отделения в волости Раазику - конторы в Арукюла и Раазику. Таким образом, волость Раазику, наряду с Козе, Куусалу и Йыэляхтме, стала четвертым самоуправлением, где почтовые учеждения полностью отсутствуют. И этот список, по всей вероятности, будет продолжен.

Государственное почтовое предприятие Omniva поясняет, что речь идет о повышении эффективности услуг. „Если спрос услугу на месте в почтовом учреждении маленький или время для ее оказания ограничено, мы можем предложить почтовую услугу более гибко и экономически оптимально, направив на место персонального почтальона“, - говорит руководитель по связям с прессой компании Omniva Кристина Хаавала.

В государственном почтовом предприятии говорят, что развитие технологий и рост электронной торговли изменил поведение потребителей. Растет использование посылочных автоматов, люди меньше пользуются услугами в почтовых отделениях, меньше отправляют писем.

Поэтому нужно в сотрудничестве с каждым самоуправлением посмотреть, какое будет в каждом регионе лучшее и наиболее подходящее решение для оказания почтовых услуг. „На ситуацию влияет и то, как много приезжает на жительство или уезжает из региона людей , приходит ли туда какой-либо крупный работодатель, стоится ли торговый центр и т.п.“, - объяснила Хаавала. И добавила, что по всей Эстонии наблюдается тенденция: требуется больше посылочных автоматов, особенно в небольших местах.Старейшина волости Раазику, бывший министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сиэм говорит, что для жителей волости закрытие почтовых отделений не стало сюрпризом. „Вопрос закрытия почтовых отделений обсуждался с сентября-октября 2022 года, но мы смогли с ними договориться и отложить закрытие на начало текущего года“.

Людям, которые раньше приходили в контору оплачивать счета, в дальнейшем будет помогать местный специалист по социальной работе. В волости два посылочных автомата Omniva, один в Арукюла и другой - у магазина Coop в Раазику. Ближайшее к Арукюла почтовое отделение находится в Юри (в 10 км), а к Раазику - в Кехра (около 11 км).

Если человек живет от почтового отделение далее 5 км, то вызов персонального почтальона будет бесплатным, а если ближе - будет стоить 5 евро

По телефону можно заказать себе домой персонального почтальона. Если человек живет от почтового отделение далее 5 км, то вызов персонального почтальона будет бесплатным, а если ближе - будет стоить 5 евро, пояснила Omniva. Для заказа услуги нужно позвонить по телефону обслуживания клиентов 6643 330, подробнее смотрите здесь.

И все же, по мнению волостного старейшины, поскольку Omniva является государственным предприятием, оно не должно ставить в своей работе во главу угла прибыль. Главной целью должна быть забота о том, чтобы государственные услуги были доступны повсюду в Эстонии.

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