Экономика
02.02.2023, 15:45

Фонд Tuleva предоставил возможность узнать размер компенсации за взносы во вторую пенсионную ступень. Приложение не выдержало наплыва желающих

 
Член правления Tuleva Тыну Пекк
Член правления Tuleva Тыну Пекк
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

Пенсионный фонд Tuleva уже сегодня предоставил людям, присоединившимся к его второй пенсионной ступени, проверить размер компенсации. Интерес был настолько велик, что возникли перебои в работе сайта. К настоящему моменту ситуация нормализовалась.

В январе государство компенсировало приостановленные выплаты во вторую пенсионную ступень в размере 4 процентов лицам, которые родились в 1961 году и позже и в период с 01.07.2020 по 31.08.2021 продолжали осуществлять свои 2-процентные взносы и не вышли из второй ступени. Компенсацию получили и те, кто покинул ступень в январе.

На прошлой неделе компенсации поступили на пенсионные счета жителей Эстонии, и фонд Tuleva предложил тем, кто к нему присоединен, возможность увидеть размер суммы.

Tuleva kiri fondiga liitunutele.

Из-за большого числа желающих приложение сегодня утром было перегружено и не всем удалось посмотреть сумму.

К настоящему моменту проблема решена.

Tuleva rakendus oli maas.

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