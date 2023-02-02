Фонд Tuleva предоставил возможность узнать размер компенсации за взносы во вторую пенсионную ступень. Приложение не выдержало наплыва желающих

В январе государство компенсировало приостановленные выплаты во вторую пенсионную ступень в размере 4 процентов лицам, которые родились в 1961 году и позже и в период с 01.07.2020 по 31.08.2021 продолжали осуществлять свои 2-процентные взносы и не вышли из второй ступени. Компенсацию получили и те, кто покинул ступень в январе.