Приготовившаяся снять покров секретности фирма обнаружила неожиданные потери электроэнергии в наших домах

В последнее время в Эстонии все чаще заходит разговор о том, что мелкие производители не могут подключиться к распределительной сети, чтобы продавать электроэнергию. Расширение сети требует больших затрат. Нынешний год может стать переломным для эстонского предприятия Vool , которое предлагает собственное решение проблемы. И в этом ему помогут 1,7 миллиона евро привлеченных средств.

До недавнего времени фирма Vool (c эстонского переводится, как „ток“) не афишировала свои планы, предпочитая держать их в тайне. О том, как предприятие решилось на прорыв, рассказал соучредитель и исполнительный директор Vool Юхан Хярм. Из разговора с ним попутно выяснилось, что электроэнергию, доступ к которой мы имеем через розетки, используется не в полном объеме.