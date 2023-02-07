07.02.2023, 13:51
Приготовившаяся снять покров секретности фирма обнаружила неожиданные потери электроэнергии в наших домах(7)
Керсти Кальюлайд в числе инвесторов
ФОТО: erakogu
Простая и вместе с тем гениальная идея, предложенная эстонским стартапом, привлекла внимание даже (экс)президента Керсти Кальюлайд. Благодаря изобретению существующую в сфере энергетики проблему можно решить необычным образом, пишет издание Ärileht.
В последнее время в Эстонии все чаще заходит разговор о том, что мелкие производители не могут подключиться к распределительной сети, чтобы продавать электроэнергию. Расширение сети требует больших затрат. Нынешний год может стать переломным для эстонского предприятия Vool, которое предлагает собственное решение проблемы. И в этом ему помогут 1,7 миллиона евро привлеченных средств.