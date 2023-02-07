Экономика
07.02.2023, 13:51

Приготовившаяся снять покров секретности фирма обнаружила неожиданные потери электроэнергии в наших домах

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Керсти Кальюлайд в числе инвесторов
Соучредитель фирмы Vool Юхан Хярм использует электроэнергию по максимуму.
Соучредитель фирмы Vool Юхан Хярм использует электроэнергию по максимуму.
ФОТО: erakogu

Простая и вместе с тем гениальная идея, предложенная эстонским стартапом, привлекла внимание даже (экс)президента Керсти Кальюлайд. Благодаря изобретению существующую в сфере энергетики проблему можно решить необычным образом, пишет издание Ärileht.

В последнее время в Эстонии все чаще заходит разговор о том, что мелкие производители не могут подключиться к распределительной сети, чтобы продавать электроэнергию. Расширение сети требует больших затрат. Нынешний год может стать переломным для эстонского предприятия Vool, которое предлагает собственное решение проблемы. И в этом ему помогут 1,7 миллиона евро привлеченных средств.

До недавнего времени фирма Vool (c эстонского переводится, как „ток“) не афишировала свои планы, предпочитая держать их в тайне. О том, как предприятие решилось на прорыв, рассказал соучредитель и исполнительный директор Vool Юхан Хярм. Из разговора с ним попутно выяснилось, что электроэнергию, доступ к которой мы имеем через розетки, используется не в полном объеме.

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