ВИДЕО | Пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но оказался в канаве
В начале недели на острове Сааремаа в районе Лейси полиция задержала водителя автомобиля, который вёл автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и не среагировал на сигнал остановки. Во вторник суд принял решение назначить мужчине в качестве наказания 595 часов общественно-полезного труда и лишить его на 5 месяцев водительских прав. Кроме этого, мужчина должен принять участие в социальной программе, выбранной для него уголовным надзирателем и подчиняться контролю поведения.
В воскресенье 29 января поздно вечером после 23 часов полицейский патруль в Курессааре получил сообщение о том, что 26-летний мужчина употреблявший алкоголь собирается выехать из дома на своей машине.
Патруль сразу отреагировал на сообщение и обнаружил соответствующий описанию автомобиль двигающимся по просёлочной дороге, патруль с помощью проблесковых маячков дал водителю знак остановиться. Водитель не среагировал на этот сигнал и продолжал свой путь. Полицейские приступили к преследованию автомобиля. Гонка за автомобилем по лесной извилистой дороге длилась лишь несколько минут, как преследуемый защитниками правопорядка автомобиль съехал в канаву.
Полицейские задержали мужчину с применением принуждения и результаты проверки водителя подтвердили наличие у него наказуемого уровня алкогольного опьянения.
Со слов руководителя группы ведения дел отделения полиции Курессааре Прийта Сеппа управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно как для самого водителя, так и для других людей, поэтому такого водителя следует незамедлительно устранить из дорожного движения.
„В это воскресенье ночью патруль ловил пьяного водителя, чтобы тот не смог навредить себе и подвергнуть опасности окружающих, а мужчина не реагировал на сигналы полицейских остановиться и решил пуститься наутёк от оперативной машины. Погоня по лесным дорожкам очень скоро закончилась, потому что водитель потерял контроль над своим автомобилем и съехал в канаву. Если бы эта гонка происходила в населённом пункте или на магистральном шоссе с интенсивным движением, то последствия могли бы быть очень печальными“, - признался Сепп.
Со слов прокурора Ляэнеской Окружной прокуратуры Ханны Варику в январе мужчина был задержан за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения уже во второй раз. „Кроме воскресного происшествия полиция поймала его за рулём в алкогольном опьянении также и вечером 13 января, когда, с его слов, он, до того, как сесть за руль, выпил более семи банок пива. Управление моторным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является безответственным и подвергает опасности как самого водителя, так и всех других участников дорожного движения. Теперь мужчина лишился водительских прав и должен посвятить два года своей жизни на посещения уголовного надзирателя, подчинение контролю поведения, прохождению социальной программы, а также труду на благо общества“, - сказал Варик.
Более того, в январе 2022 года мужчина был по суду наказан за применение физического насилия. Таким образом по всем этим трём случаям суд назначил 26-летнему мужчине наказание в 595 часов общественно-полезного труда, лишение водительских прав на пять месяцев, обязал его посещать выбранную уголовным надзирателем социальную программу и в течение двух лет подчиняться контролю поведения.
Если осуждённый не справится с такими обязанностями, то суд вправе обратить назначенную отработку часов общественно-полезного труда в реальное тюремное заключение.