ВИДЕО | Пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но оказался в канаве

В воскресенье 29 января поздно вечером после 23 часов полицейский патруль в Курессааре получил сообщение о том, что 26-летний мужчина употреблявший алкоголь собирается выехать из дома на своей машине.

Патруль сразу отреагировал на сообщение и обнаружил соответствующий описанию автомобиль двигающимся по просёлочной дороге, патруль с помощью проблесковых маячков дал водителю знак остановиться. Водитель не среагировал на этот сигнал и продолжал свой путь. Полицейские приступили к преследованию автомобиля. Гонка за автомобилем по лесной извилистой дороге длилась лишь несколько минут, как преследуемый защитниками правопорядка автомобиль съехал в канаву.

Полицейские задержали мужчину с применением принуждения и результаты проверки водителя подтвердили наличие у него наказуемого уровня алкогольного опьянения.

Со слов руководителя группы ведения дел отделения полиции Курессааре Прийта Сеппа управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно как для самого водителя, так и для других людей, поэтому такого водителя следует незамедлительно устранить из дорожного движения.

„В это воскресенье ночью патруль ловил пьяного водителя, чтобы тот не смог навредить себе и подвергнуть опасности окружающих, а мужчина не реагировал на сигналы полицейских остановиться и решил пуститься наутёк от оперативной машины. Погоня по лесным дорожкам очень скоро закончилась, потому что водитель потерял контроль над своим автомобилем и съехал в канаву. Если бы эта гонка происходила в населённом пункте или на магистральном шоссе с интенсивным движением, то последствия могли бы быть очень печальными“, - признался Сепп.